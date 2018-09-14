Пт, 14.09.2018
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  • Блеск! Сестры Хилтон пришли на показ к Рианне в сверкающих платьях

Блеск! Сестры Хилтон пришли на показ к Рианне в сверкающих платьях

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Paris Hilton and Nicky Hilton

ФОТО: John Misa/MPI/Capital Pictures / MP199/Capital Pictures

Певица Рианна, которая днем ранее произвела фурор показом своей новой коллекции нижнего белья во время Недели моды в Нью-Йорке, провела ежегодный благотворительны Diamond Ball.

Сама она по такому случаю выбрала наряд от Alexis Mabille Couture, больше похожий на кружевной комбинезон, поверх которого надета пышная юбка. 

Как сообщается, в приглашениях было указано, что к общему дресс-коду black tie было еще и уточнение "shine bright like a diamond". Именно по этой причине все платья звезд выглядят просто роскошно. Среди гостей были замечены сестры Хилтон...

ФОТО: John Misa/MPI/Capital Pictures / MP199/Capital Pictures

ФОТО: Angela Weiss / AFP

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