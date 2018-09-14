Блеск! Сестры Хилтон пришли на показ к Рианне в сверкающих платьях
14 сентября 2018, 14:09
Певица Рианна, которая днем ранее произвела фурор показом своей новой коллекции нижнего белья во время Недели моды в Нью-Йорке, провела ежегодный благотворительны Diamond Ball.
Сама она по такому случаю выбрала наряд от Alexis Mabille Couture, больше похожий на кружевной комбинезон, поверх которого надета пышная юбка.
Как сообщается, в приглашениях было указано, что к общему дресс-коду black tie было еще и уточнение "shine bright like a diamond". Именно по этой причине все платья звезд выглядят просто роскошно. Среди гостей были замечены сестры Хилтон...