Блеск! Сестры Хилтон пришли на показ к Рианне в сверкающих платьях

Сама она по такому случаю выбрала наряд от Alexis Mabille Couture, больше похожий на кружевной комбинезон, поверх которого надета пышная юбка.

Как сообщается, в приглашениях было указано, что к общему дресс-коду black tie было еще и уточнение "shine bright like a diamond". Именно по этой причине все платья звезд выглядят просто роскошно. Среди гостей были замечены сестры Хилтон...