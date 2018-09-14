Две очаровательные блондинки: определены участники «Эстонской битвы экстрасенсов» ФОТО И ВИДЕО!
14 сентября 2018, 13:36
На телеканале TV3 стартует очередной сезон «Эстонской битвы экстрасенсов». Участники и ведущая Эве Каллас встретились в кинотеатре Coca Cola Plaza, чтобы отметить начало сезона.
За возможность попасть в шоу боролись более 200 человек из Эстонии и других стран, таких как Латвия, Украина и Финляндия. В итоге с помощью различных тестов и проверок было выбрано 14 участников, которые теперь соревнуются за главный приз – 5000 евро и статуэтку.
Первый выпуск передачи состоится уже сегодня вечером в 20.00 на канале TV3.