Две очаровательные блондинки: определены участники «Эстонской битвы экстрасенсов»

За возможность попасть в шоу боролись более 200 человек из Эстонии и других стран, таких как Латвия, Украина и Финляндия. В итоге с помощью различных тестов и проверок было выбрано 14 участников, которые теперь соревнуются за главный приз – 5000 евро и статуэтку.