Пт, 14.09.2018
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  • Небо упало на землю: тонны воды обрушились на озеро

Небо упало на землю: тонны воды обрушились на озеро Редкий природный феномен

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ФОТО: скриншот

Мир, в котором мы живем, прекрасен. Сколько бы мы о нем не знали, все равно появляется что-то, от чего у нас буквально захватывает дух!

Как, например, от этого ливня, который запечатлел фотограф Питер Майер. Он назвал его "Цунами с небес".

Ему удалось заснять невероятное облако, сбрасывающее огромное количество воды в озеро Мильстатт, Австрия. Видео опубликовал LADbible.

27-летний Питер запечатлел природный феномен 10 июня 2018 года. Он сказал:

Когда я приехал, моросил дождь. Я решил сделать короткий таймлапс - вы можете видеть, что объектив направлен прямо на озеро Такое нельзя запланировать. Мне просто повезло.

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