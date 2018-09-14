Небо упало на землю: тонны воды обрушились на озеро Редкий природный феномен
14 сентября 2018, 12:54
Мир, в котором мы живем, прекрасен. Сколько бы мы о нем не знали, все равно появляется что-то, от чего у нас буквально захватывает дух!
Как, например, от этого ливня, который запечатлел фотограф Питер Майер. Он назвал его "Цунами с небес".
Ему удалось заснять невероятное облако, сбрасывающее огромное количество воды в озеро Мильстатт, Австрия. Видео опубликовал LADbible.
27-летний Питер запечатлел природный феномен 10 июня 2018 года. Он сказал:
Когда я приехал, моросил дождь. Я решил сделать короткий таймлапс - вы можете видеть, что объектив направлен прямо на озеро Такое нельзя запланировать. Мне просто повезло.