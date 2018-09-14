Фото: 47-летняя жена эстонского министра восхитила внешним видом

47-летняя Игрид прошлась по подиуму и с удовольствием попозировала фотографу в красном платье и черном летящем плаще.

Стоит отметить, что Ингрид тщательно следит за своим внешним видом. К слову, в 1989 году она завоевала титул "Мисс Ливония", а также была удостоена титула первой принцессы конкурса "Мисс Эстония", поэтому опыт позирования у нее внушительный.