Фото: 47-летняя жена эстонского министра восхитила внешним видом
14 сентября 2018, 11:50
Супруга министр финансов Эстонии Тоомаса Тынисте Ингрид приняла участие в модном шоу в Kaubamaja.
47-летняя Игрид прошлась по подиуму и с удовольствием попозировала фотографу в красном платье и черном летящем плаще.
Стоит отметить, что Ингрид тщательно следит за своим внешним видом. К слову, в 1989 году она завоевала титул "Мисс Ливония", а также была удостоена титула первой принцессы конкурса "Мисс Эстония", поэтому опыт позирования у нее внушительный.