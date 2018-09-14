Пт, 14.09.2018
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  • Фото: 47-летняя жена эстонского министра восхитила внешним видом

Фото: 47-летняя жена эстонского министра восхитила внешним видом

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Kaubamaja suur hooaja avapidu: Ingrid Tõniste, Reet Härmat ja Maie Reier

ФОТО: Madis Sinivee

Супруга министр финансов Эстонии Тоомаса Тынисте Ингрид приняла участие в модном шоу в Kaubamaja.

47-летняя Игрид прошлась по подиуму и с удовольствием попозировала фотографу в красном платье и черном летящем плаще.

ФОТО: Madis Sinivee

Стоит отметить, что Ингрид тщательно следит за своим внешним видом. К слову, в 1989 году она завоевала титул "Мисс Ливония", а также была удостоена титула первой принцессы конкурса "Мисс Эстония", поэтому опыт позирования у нее внушительный. 

ФОТО: Madis Sinivee

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