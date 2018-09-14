Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами

18-летняя Стеша Маликова показала поклонникам снимок, сделанный во время отдыха на песчаном пляже. Модель выбрала яркий купальник, в котором позировала для удачной фотографии.

Однако ей удалось собрать под постом в Instagram не только восторженные комплименты. Злые языки заподозрили девушку в использовании фотошопа и обрушились на нее с критикой.