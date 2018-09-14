Пт, 14.09.2018
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  • Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами

Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами

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Стефания Маликова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Дочь певца Дмитрий Маликова Стешу Маликову обвинили в использовании фотошопа. Снимок, на котором 18-летняя дива предстала в ярко-желтом купальнике, активно обсуждается как поклонниками, так и недоброжелателями.

18-летняя Стеша Маликова показала поклонникам снимок, сделанный во время отдыха на песчаном пляже. Модель выбрала яркий купальник, в котором позировала для удачной фотографии.

Однако ей удалось собрать под постом в Instagram не только восторженные комплименты. Злые языки заподозрили девушку в использовании фотошопа и обрушились на нее с критикой.

Недоброжелатели утверждают, что толщина ее рук, а также лицо и размер талии постоянно меняются. При этом преданные поклонники Маликовой встали на защиту кумира, заявив, что хейтеры просто перевозбудились при виде красавцы и кинулись выражать свои эмоции.

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