Пт, 14.09.2018
Екатерина Климова: «Если бы мне предложили сыграть эстонку, я бы задумалась» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Певец Дмитрий Маликов теряет зрение

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дмитрий Маликов

ФОТО: Kirill Kallinikov / Sputnik / Scanpix

Дмитрий Маликов сообщил нерадостную новость. Оказалось, популярный исполнитель и музыкант теряет зрение, и ему выписали очки.

Дмитрий Маликов является одним из самых привлекательных артистов российской сцены. Музыканту 48 лет, однако выглядит он гораздо моложе. К тому же исполнитель годами не меняет имидж, а недавно у него родился сын, поэтому за глаза поклонники называют Дмитрия "законсервированным". Однако, по всей видимости, возраст дает о себе знать, пишут Dni.ru.

На своей официальной страничке в социальной сети Twitter Маликов сделал важное заявление. "Очки выписали. Зрение портится", – сообщил популярный исполнитель. Реакция подписчиков не заставила себя ждать.

В недавнем интервью Дмитрий признался, что старается больше времени уделять не работе, а сыну Марку, который появился на свет в январе. "Я очень долго ждал появления у меня еще одного ребенка, долго к этому стремился и всячески подвигал к этому мою супругу. Скажу вам больше – это вообще была моя идея, и я сумел ее воплотить", – похвастался артист.

"В моей жизни с рождением сына многое изменилось. Появилось больше ответственности и забот, стало меньше свободного времени. Стараюсь больше заниматься малышом, не пропустить ничего важного в его жизни", – признался популярный исполнитель. Отметим, что у Дмитрия есть дочь Стефания, которой 18 лет.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ