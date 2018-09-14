Певец Дмитрий Маликов теряет зрение

Дмитрий Маликов сообщил нерадостную новость. Оказалось, популярный исполнитель и музыкант теряет зрение, и ему выписали очки.
Дмитрий Маликов является одним из самых привлекательных артистов российской сцены. Музыканту 48 лет, однако выглядит он гораздо моложе. К тому же исполнитель годами не меняет имидж, а недавно у него родился сын, поэтому за глаза поклонники называют Дмитрия "законсервированным". Однако, по всей видимости, возраст дает о себе знать, пишут Dni.ru.
На своей официальной страничке в социальной сети Twitter Маликов сделал важное заявление. "Очки выписали. Зрение портится", – сообщил популярный исполнитель. Реакция подписчиков не заставила себя ждать.
Вчера в моем твиттере не понятно как появившаяся,и кем написанная глупость, всколыхнула интернет пространство.Что это было я не понимаю,но это выскочило на моей странице...Люди,живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите,если кому невольно доставил неприятные эмоции) Спасибо за поздравления Марка с полугодовалым юбилеем !
В недавнем интервью Дмитрий признался, что старается больше времени уделять не работе, а сыну Марку, который появился на свет в январе. "Я очень долго ждал появления у меня еще одного ребенка, долго к этому стремился и всячески подвигал к этому мою супругу. Скажу вам больше – это вообще была моя идея, и я сумел ее воплотить", – похвастался артист.
"В моей жизни с рождением сына многое изменилось. Появилось больше ответственности и забот, стало меньше свободного времени. Стараюсь больше заниматься малышом, не пропустить ничего важного в его жизни", – признался популярный исполнитель. Отметим, что у Дмитрия есть дочь Стефания, которой 18 лет.