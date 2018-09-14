Фестиваль Station Narva опубликовал программу бесплатных мероприятий

На следующей неделе, с 21 по 23 сентября, в Нарве впервые пройдет фестиваль актуальной музыки и городской культуры Station Narva. Помимо ранее объявленной музыкальной программы, которая состоит из выступлений местных и международных звезд в Кренгольмской мануфактуре и в Art Club Ro-Ro, по всему городу пройдет много различных мероприятий от художественной выставки до бесплатных концертов. Фестиваль завершится семейным днем на речном променаде: будет провозглашена осенняя столица, выступит группа, играющая «детский рок», участники фестиваля и городские жители смогут вместе пообедать за длинным общим столом. Station Narva 2018 проходит в рамках празднований ЭР100.
В четверг, 20 сентября в 16:00, в фойе Нарвского колледжа (Пеэтри платс, 2) откроется инфопункт фестиваля Station Narva, в котором можно будет обменять купленные заранее абонементы и билеты на браслеты. На протяжении всего фестиваля там же будет находиться выставочное пространство, где буду представлены футуристическое кафе игр DIGIX с приспособлениями для путешествий в виртуальную и дополненную реальность, зона виртуальной реальности «Experience Sweden», стенд Э-резиденства, точки для подзарядки Telia и робот-гуманоид Pepper.
Также в четверг, 20 сентября, в 19:00 в Нарвском колледже можно будет посмотреть фильм-фантазию Кирилла Серебренникова «Лето», который воссоздает атмосферу 80-х годов, когда на сцену впервые вышел Виктор Цой и расцвел русский рок. Фильм входил в конкурсную программу Каннского кинофестиваля и получил премию за лучший саундтрек. В фильме снялась питерская группа Shortparis, выступление которой можно будет увидеть на следующий день в Кренгольмской мануфактуре. Перед показом несколько слов о фильме и андерграунд-культуре скажут основатель нарвского Art-Club Ro-Ro Роман Бойко и музыкант и главный редактор журнала ПЛУГ Дан Ротарь. Билеты по цене 3 евро можно купить перед началом сеанса.
В пятницу, 21 сентября, с 10:00-17:00 в Нарвском колледже состоится «День бизнеса и инноваций», в рамках которого встретятся работающие с новыми технологиями эстонские предприятия, команда Э-резиденства и фирмы из Нарвы и Ида-Вирумаа. Во второй половине дня, с 14:00, будут проходить мастер-классы от команды Э-резиденства, Telia TechGirls и инкубатора цифровых технологий DIGIX.
После насыщенного бизнес-дня, в 16:00, у всех желающих есть возможность попасть на открытие выставки «Digital Stitches» арт-дуэта Varvara & Mar в Нарвской арт-резиденции (Йоала, 18). Представлявший свое творчество на многочисленных международных выставках и фестивалях дуэт покажет свои новые произведения «SPAMpoetry» и «Circular Knitic». До открытия экспозиции, в 15:00, можно будет послушать лекцию художественного критика Стейси Мэй Коосел о творчестве художниц. В пятницу выставка будет открыта до 2 часов ночи, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00.
Как в пятницу, так и в субботу в Нарвской арт-резиденции пройдут обсуждения под эгидой местного фестиваля мнений BAZAR. В числе прочих разговоры будут вестись о нынешнем насыщенном на культурные события лете и самоидентификации «невидимой русскоязычной Европы».
В субботу, 22 сентября, в 11:00-12:00 нарвитянами будет организован специальный завтрак для гостей фестиваля в центре неформального обучения Vita Tiim (Тулевику, 7). Затем перед основными концертами в Кренгольмской мануфактуре и в клубе Ro-Ro можно будет настроиться на музыкальную волну, посетив бесплатные концерты в неожиданных местах. На сцену Telia в торговом центре Fama уже в полдень выйдет исландская рэперша Fever Dream, а затем инди-романтики из Таллинна «Товарищ Астроном». В создаваемом по случаю 100-летия Эстонской Республики парке на некогда пустыре между улицами Раквере и Пушкина зазвучат тексты нарвской рэп-группировки Bit и ритмы электро-панк группы PVC16, которая корнями также частично уходит в Ида-Вирумаа. В расположенной на речном променаде Нарвской гребной базе свое творчество представит нарвитянин PTF1987, пишущий фьюче-бэйс музыку, а также эксцентричный арт-поп трубадур Индрек Спунгин. Для городских сцен главный архитектор Нарвы Иван Сергеев совместно с Ида-Вирумааским центром профессионального образования подготовит деревянные инсталляции с фантазийным дизайном.
Завершится фестиваль в воскресенье, 23 сентября, семейным днем Station Narva, который предложит увлекательное времяпрепровождение для публики любых возрастов. Основное событие дня — проходящая на речном променаде церемония провозглашения осенней столицы. Она начнется в 12 часов на сцене Dahlberg: с речами выступят представители столиц разных времен года, и титул осенней столицы будет передан мэру Нарвы Тармо Таммисте. На последующем за церемонией концерте с совместной программой выступят Genka и Ансамбль Аллы Якубовой. Затем в Art Club Ro-Ro и на террасе Нарвской гребной базы состоится обед за общим длинным столом, на котором особое место среди предлагаемых ресторанами и кафе Нарвы блюд занимает богатое рыбное меню. В спортзале Гребной базы под руководством Европейской комиссии будет работать языковое кафе, где можно будет познакомиться с разными культурами и языками. После обеда на променаде выступит финская группа Jytäjyrsijät («Рок-грызуны»), чей репертуар рассчитан на детскую аудиторию. Ансамбль приглашает подпевать песням как на финском, так и на русском языке. В Art Club Ro-Ro пройдет стендап мероприятие Comedy Estonia аж на трех «местных» языках: эстонском, русском и английском.
С пятницы по воскресенье в 12:00 Нарвский музей проводит экскурсии по Кренгольмской мануфактуре.
Вечером 21 и 22 сентября музыкальными центрами притяжения первого фестиваля Station Narva станут Кренгольмская мануфактура и Art Club Ro-Ro. Выступят легендарные Echo & the Bunnymen и Tricky, продюсер музыки будущего Actress и еще более 20 ярких исполнителей из Англии, Эстонии, России и Скандинавии, среди них кумир русскоязычной молодежи Гречка. Программа фестиваля выстроена таким образом, что после концертов на Кренгольме публика может насладиться более уютной и домашней обстановкой Art Club Ro-Ro. Между двумя площадками будет ходить заказной автобус.
Расписание Station Narva: stationnarva.ee/et/programme