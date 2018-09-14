Фестиваль Station Narva опубликовал программу бесплатных мероприятий

В четверг, 20 сентября в 16:00, в фойе Нарвского колледжа (Пеэтри платс, 2) откроется инфопункт фестиваля Station Narva, в котором можно будет обменять купленные заранее абонементы и билеты на браслеты. На протяжении всего фестиваля там же будет находиться выставочное пространство, где буду представлены футуристическое кафе игр DIGIX с приспособлениями для путешествий в виртуальную и дополненную реальность, зона виртуальной реальности «Experience Sweden», стенд Э-резиденства, точки для подзарядки Telia и робот-гуманоид Pepper.

Также в четверг, 20 сентября, в 19:00 в Нарвском колледже можно будет посмотреть фильм-фантазию Кирилла Серебренникова «Лето», который воссоздает атмосферу 80-х годов, когда на сцену впервые вышел Виктор Цой и расцвел русский рок. Фильм входил в конкурсную программу Каннского кинофестиваля и получил премию за лучший саундтрек. В фильме снялась питерская группа Shortparis, выступление которой можно будет увидеть на следующий день в Кренгольмской мануфактуре. Перед показом несколько слов о фильме и андерграунд-культуре скажут основатель нарвского Art-Club Ro-Ro Роман Бойко и музыкант и главный редактор журнала ПЛУГ Дан Ротарь. Билеты по цене 3 евро можно купить перед началом сеанса.

В пятницу, 21 сентября, с 10:00-17:00 в Нарвском колледже состоится «День бизнеса и инноваций», в рамках которого встретятся работающие с новыми технологиями эстонские предприятия, команда Э-резиденства и фирмы из Нарвы и Ида-Вирумаа. Во второй половине дня, с 14:00, будут проходить мастер-классы от команды Э-резиденства, Telia TechGirls и инкубатора цифровых технологий DIGIX.

После насыщенного бизнес-дня, в 16:00, у всех желающих есть возможность попасть на открытие выставки «Digital Stitches» арт-дуэта Varvara & Mar в Нарвской арт-резиденции (Йоала, 18). Представлявший свое творчество на многочисленных международных выставках и фестивалях дуэт покажет свои новые произведения «SPAMpoetry» и «Circular Knitic». До открытия экспозиции, в 15:00, можно будет послушать лекцию художественного критика Стейси Мэй Коосел о творчестве художниц. В пятницу выставка будет открыта до 2 часов ночи, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00.

Как в пятницу, так и в субботу в Нарвской арт-резиденции пройдут обсуждения под эгидой местного фестиваля мнений BAZAR. В числе прочих разговоры будут вестись о нынешнем насыщенном на культурные события лете и самоидентификации «невидимой русскоязычной Европы».

Нарвская гребная база ФОТО: Station Narva