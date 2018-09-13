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  • Владелец «Анжи» отозвался о Криде и вспомнил об отношении к геям в Дагестане

Владелец «Анжи» отозвался о Криде и вспомнил об отношении к геям в Дагестане

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Егор Крид

ФОТО: Alexandr Polegenko / Sputnik / Scanpix

Владелец махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал ситуацию вокруг отмены концерта музыканта Егора Крида в Дагестане. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Рэп-концерты в Дагестане? Абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации», — заявил Кадиев, пишет Lenta.ru.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который также против рэп-концертов в Дагестане. «Кому нравится рэп, пусть едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно», — добавил функционер.

9 сентября стало известно, что Крид не будет выступать в Дагестане. Концерт было решено отменить из-за многочисленных угроз в адрес музыканта. Отмену концерта поддержал Нурмагомедов, после чего у бойца завязался конфликт в социальных сетях с рэпером Тимати, основателем лэйбла Black Star, который представляет Крид.

«Анжи» после шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Клуб испытывает проблемы с финансированием, о чем заявлял сам Кадиев.

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