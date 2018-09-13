Владелец «Анжи» отозвался о Криде и вспомнил об отношении к геям в Дагестане

«Рэп-концерты в Дагестане? Абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации», — заявил Кадиев, пишет Lenta.ru.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который также против рэп-концертов в Дагестане. «Кому нравится рэп, пусть едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно», — добавил функционер.

9 сентября стало известно, что Крид не будет выступать в Дагестане. Концерт было решено отменить из-за многочисленных угроз в адрес музыканта. Отмену концерта поддержал Нурмагомедов, после чего у бойца завязался конфликт в социальных сетях с рэпером Тимати, основателем лэйбла Black Star, который представляет Крид.