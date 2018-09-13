Феликс Бондарев: что делать с хейтерами? Заплатить за них в ресторане!

Не верь, кому за 30. Или все-таки можно?

Не сталкивался с такой постановкой вопроса, но точно знаю, что иметь дел с теми, кому нет 23-х, точно не имеет никакого смысла.

Кингисепп — новый Сиэттл. Если это звучит неубедительно, то значит так и есть.

Что делать с хейтерами? Вот нашел пару ласковых от ваших слушателей: «мастхэв для плейлиста быдла женской особи» и «пидерская музыка несоветую».

Что с ними делать? Заплатить за них в ресторане. Именно эти люди несут свет в тьму личного зажравшегося эго. И как правило, оказываются правы.

Твои любимые примочки и звуковые эффекты.

Никогда не пользовался, пока мне не подогнали кейс с педалями, и вот я теперь жить не могу без дилея на гитаре и вокального процессора на голос.

Как отмечать государственные праздники?

В айфоне, если зайти в календарь, уже все отмечено. Там другим цветом либо жирнее цифра выглядит.

Какие изменения ждут нас в музыке в ближайшие 30 лет?

Как и в футболе — никаких. Ноги будут бегать. Уши будут слушать.

Поколение родившихся после 2000-го. Будет ли оно лучше нас?

Конечно же. Как только им перевалит за 23 года. Но если не кривить душой — они уже лучше нас во всем, кроме умения пользоваться светофором.

Какую роль в твоей жизни играют женщины? Мужчины?

Женщину люблю. Мужчину воспитываю.

От чего ты никогда не сможешь отказаться?

От альбома Death From Above 1979 «You're a Woman Im a Machine».

Твой отец — джазовый музыкант. Вместе играть не пробовали?

На Station Narva мы впервые разделим c папой сцену, это будет легендарный момент.

Ходят слухи о твоей загадочной связи с эстонским городком Тапа. Расскажи об этом подробнее.