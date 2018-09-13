Феликс Бондарев: что делать с хейтерами? Заплатить за них в ресторане!

RSAC (Red Samara Automobile Club) — один из проектов Феликса Бондарева, многосторонне талантливого музыканта. Феликс родился в маленьком российском городке Кингисепп, получившем свое название в честь основателя и руководителя Коммунистической партии Эстонии. Ныне обитатель российской столицы, Бондарев работал с культовой американской группой Brian Jonestown Massacre, ездил в тур с «Мумий Троллем», писал песни для Алисы Вокс и выступал в «Вечернем Урганте» с «Сансарой». В 2018 году его главному коллективу RSAC, отличающемуся хулиганской, матерной и циничной лирикой, исполнилось 10 лет. В начале весны вышел его новый альбом «Голые факты», где хулиганство порой сдает позиции и уступает место романтичным и светлым песням о любви. Как следствие, RSAC начали слушать те люди, которые все эти 10 лет группу не замечали.
21 сентября коллектив выступит на фестивале Station Narva, и Феликс обещает, что не обойдется и без эпичных моментов, потому как с Эстонией его связывают не только творческие, но и кровные узы — отец музыканта, джазовый гитарист, живет в Таллинне.
Вопросы задавал Илья Богатырев.
Не верь, кому за 30. Или все-таки можно?
Не сталкивался с такой постановкой вопроса, но точно знаю, что иметь дел с теми, кому нет 23-х, точно не имеет никакого смысла.
Нарва — новый Детройт. Звучит убедительно?
Кингисепп — новый Сиэттл. Если это звучит неубедительно, то значит так и есть.
Что делать с хейтерами? Вот нашел пару ласковых от ваших слушателей: «мастхэв для плейлиста быдла женской особи» и «пидерская музыка несоветую».
Что с ними делать? Заплатить за них в ресторане. Именно эти люди несут свет в тьму личного зажравшегося эго. И как правило, оказываются правы.
Твои любимые примочки и звуковые эффекты.
Никогда не пользовался, пока мне не подогнали кейс с педалями, и вот я теперь жить не могу без дилея на гитаре и вокального процессора на голос.
Как отмечать государственные праздники?
В айфоне, если зайти в календарь, уже все отмечено. Там другим цветом либо жирнее цифра выглядит.
Какие изменения ждут нас в музыке в ближайшие 30 лет?
Как и в футболе — никаких. Ноги будут бегать. Уши будут слушать.
Поколение родившихся после 2000-го. Будет ли оно лучше нас?
Конечно же. Как только им перевалит за 23 года. Но если не кривить душой — они уже лучше нас во всем, кроме умения пользоваться светофором.
Какую роль в твоей жизни играют женщины? Мужчины?
Женщину люблю. Мужчину воспитываю.
От чего ты никогда не сможешь отказаться?
От альбома Death From Above 1979 «You're a Woman Im a Machine».
Твой отец — джазовый музыкант. Вместе играть не пробовали?
На Station Narva мы впервые разделим c папой сцену, это будет легендарный момент.
Ходят слухи о твоей загадочной связи с эстонским городком Тапа. Расскажи об этом подробнее.
Тапа — лучший аэродром Эстонии, и в 2011 году мы с Мартом (прим. редактора: арт-поп исполнитель Март Ави, также выступающий на Station Narva) и Полом за две недели записали лучшую кассету в Эстонии (до сих пор никто не сделал ничего лучше, чем мы) «Stones & Holes».