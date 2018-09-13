Чт, 13.09.2018
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Повышает рождаемость по-полной: Юри Ратас в четвертый раз стал отцом и принимает подарки

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Юри Ратас.

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Юри и Карин Ратас стали счастливыми родителями четвертого ребенка, пол которого пока не сообщается. 

Сегодня стало известно о рождении четвертого ребенка в семье премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. Именно по этой причине политик не появился на сегодняшней пресс-конференции правительства в полдень. 

В 15:30 Ратас прибыл на заседание правительства, где его уже ждали коллеги с подарками - огромным плюшевым медведем и букетом красных роз. «Час назад на заседание прибыл премьер. Всё правительство поздравляет. Юри, молодец!» - написал министр государственного управления Янек Мягги в Facebook. 

«Мне было тяжело, ну супруга меня хорошо поддержала!» - пошутил Юри Ратас. 

В семье Юри и Карин Ратасов уже растет дочь Мариэль, а также сыновья Оливер Юри и Робин Роджер.

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