Повышает рождаемость по-полной: Юри Ратас в четвертый раз стал отцом и принимает подарки

Сегодня стало известно о рождении четвертого ребенка в семье премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. Именно по этой причине политик не появился на сегодняшней пресс-конференции правительства в полдень.

В 15:30 Ратас прибыл на заседание правительства, где его уже ждали коллеги с подарками - огромным плюшевым медведем и букетом красных роз. «Час назад на заседание прибыл премьер. Всё правительство поздравляет. Юри, молодец!» - написал министр государственного управления Янек Мягги в Facebook.

«Мне было тяжело, ну супруга меня хорошо поддержала!» - пошутил Юри Ратас.