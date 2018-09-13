Выиграй билеты! Соблазнительные девушки развлекут гостей латино-вечеринки в Таллинне

B пятницу, 21 сентрября, состоится самая веселая русская вечеринка города - BAILE-Bon RUSSIAN STYLE TERRACE PARTY на террасе кафе VARBLANE и в ночном клубе PRIVÉ (Харью, 6, Таллинн)!
Начиная с 20:00 новая терраса кафе VARBLANE распахнет свои двери для гостей летней серии открытых вечеринок BAILE-Bon RUSSIAN STYLE!
На террасе DJ BELL играет для вас любимые chill-, латино- и русские хиты!
Гриль-меню, летние коктейли и кальяны: всё это скрасит праздничный вечер! Бронирование столиков по телефону: +3725024262 или gert@musicfactory.ee.
Вход на террасу бесплатный всю ночь!
Вечеринка длится: 20.00 – 23:00.
В НОЧНОМ КЛУБЕ PRIVÉ ШОУ ПРОДОЛЖИТСЯ НАЧИНАЯ С 23:00.
Торжественные декорации, друзья, вкусные коктейли и танцы – все это вас ждет на жаркой вечеринке BAILE–bon RUSSIAN STYLE!
Если вы устали и вам хочется избавиться от скуки и серости, почувствовать свободу и отдохнуть от ежедневного официоза, тогда вам просто необходимо попасть на латино-вечеринку по-русски – BAILE-bon RUSSIAN STYLE!
На самой веселой русскoй вечеринке – BAILE-bon RUSSIAN STYLE - вас ждут:
- эксклюзивный бар, в котором вы сможете наслаждаться своими любимыми коктейлями, которые для вас приготовят профессиональные бармены;
- специальный кальянный лаунж, где в сопровождении chill-музыки любители экзотических кальянов смогут отдохнуть;
- поклонников русской музыки - улучшенный формат вечеринки – BAILE-Bon Russian Style, где для вас будут звучать лучшие современные российские хиты.
Самые зажигательные русские и зарубежные танцевальные хиты и латинские ритмы играет резидент DJ Bell. Опытный инструктор Jorge Hinojosa (Эквадор) приглашает принять участие в интерактив-шоу, где обучит основным латино-движениям. Не пропустите возможность стать участником невероятного интерактивного шоу! NB! СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: танцевальное шоу VICTOR ARMENDARIZ (Эквадор)! Не пропустите возможность стать участником невероятного интерактивного шоу!
Обворожительные танцовщицы Go-Go всю ночь будут радовать глаз.
Невероятный сюрприз, ставший уже традицией, для гостей вечеринки – барабанное шоу, в процессе которого каждый сам сможет «постучать» в барабан и раскрыть свой творческий потенциал!
Специальные гости - зажигательные «мулатки» создадут атмосферу незабываемого праздника, отвлекут от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку! Когда еще представится такая возможность потанцевать в кругу очаровательных страстных бестий?
Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций заставит сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дадут сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья!
Новшество внесет особую торжественность любимому мероприятию, сблизит и объединит гостей в карнавальной атмосфере!
Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!
NB! Отдыхай красиво и удобно за ВИП-столиком.
Заказ ВИП-столиков: www.bailebon.ee, +372 55 611 877 или marika@trai.ee.
Вечеринка длится: 23.00 - 05.00.
Билет - 15€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) – 10€.
NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли! Больше информации на: http://www.bailebon.ee.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
Для того, чтобы выиграть 2 из 6 билетов на вечеринку, пришлите письмо на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите ключевое слово: ЛАТИНО, а также свое имя и номер телефона. Победителей выберем 20 сентября. Со счастливчиками свяжемся лично.