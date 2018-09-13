Лысый радиоведущий Владимир Бань обескуражил поклонников (ФОТО)
13 сентября 2018, 16:52
Ведущий «Вечернего Кефира» на Радио 4 Владимир Бань активно ведет страничку в соцсети Facebook. Там он делится с подписчиками мемами, шутит, рассказывает интересные новости и задает вопросы. На сейчас раз радиоведущий опубликовал снимок, на котором он лысый.
«А еще... а еще знакомый предложил мне новый имидж! Что скажете? Подходит, или как?» - спросил Владимир Бань.
Поклонники догадались, что это «Фотошоп» и стали оставлять комментарии под снимком.
«Ужас, Володя, не вздумай! Имидж собутыльника Вована из соседнего подъезда», «Брутальный мясник», «Вова, приклей волосы на голову обратно», - написали поклонники.
Но нашлись и те, кто одобрил такой образ Владимира Баня.
Смотрите фото! Как вам?