Чт, 13.09.2018
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Лысый радиоведущий Владимир Бань обескуражил поклонников (ФОТО)

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ФОТО: Facebook / Владимир Бань

Ведущий «Вечернего Кефира» на Радио 4 Владимир Бань активно ведет страничку в соцсети Facebook. Там он делится с подписчиками мемами, шутит, рассказывает интересные новости и задает вопросы. На сейчас раз радиоведущий опубликовал снимок, на котором он лысый. 

«А еще... а еще знакомый предложил мне новый имидж! Что скажете? Подходит, или как?» - спросил Владимир Бань. 

Поклонники догадались, что это «Фотошоп» и стали оставлять комментарии под снимком. 

«Ужас, Володя, не вздумай! Имидж собутыльника Вована из соседнего подъезда», «Брутальный мясник», «Вова, приклей волосы на голову обратно», - написали поклонники.

Но нашлись и те, кто одобрил такой образ Владимира Баня. 

Смотрите фото! Как вам? 

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