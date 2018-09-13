Лысый радиоведущий Владимир Бань обескуражил поклонников (ФОТО)

Ведущий «Вечернего Кефира» на Радио 4 Владимир Бань активно ведет страничку в соцсети Facebook. Там он делится с подписчиками мемами, шутит, рассказывает интересные новости и задает вопросы. На сейчас раз радиоведущий опубликовал снимок, на котором он лысый.