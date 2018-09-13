«Мне очень страшно»: обвинившая в изнасиловании Александра Серова модель записала видео из больницы

Обвинившая ранее в изнасиловании известного российского певца Александра Серова модель и бывшая участница «Дома-2» Дарья Друзьяк опубликовала в своем Instagram видео, на котором она в слезах, лежа на больничной койке под капельницей и в рваной ночнушке, рассказывает о своем состоянии.

Дарья Друзьяк ФОТО: Instagram

29-летняя девушка, сообщившая ранее, что ждет ребенка от артиста, заявила, что у нее постоянно происходят панические атаки и нервные срывы.

«Мало того, что меня по студии, как тряпку, кидали – у меня сотрясение мозга, у меня ушиб ноги, бедра... Я постоянно плачу», - говорит она.

По ее словам, люди Серова пытаются ее выследить. «Мне страшно. Он пытается меня найти. Он всем звонит, спрашивает, где я, мой адрес. Его люди караулят возле подъезда. У меня с собой практически нет вещей, я боюсь идти домой, чтобы что-то взять. Мне очень страшно!» - говорит она на камеру.

Она также называет Серова злым человеком. который в студии одного из телеканалов кричал на нее и ее маму, обвиняя во лжи. «Я ни капельки не обманула, всю правду рассказала о нем на самом деле...» - подчеркнула Дарья.

В комментарии к ролику девушка также сообщила, что думает о суициде из-за давления со стороны. «Это действительно страшные люди, у которых нет ничего святого, только деньги и связи. Таких я не побоюсь назвать сбором блатных и нищих. Его свита пресмыкающихся просто паразитирует на нем, пока у него деньги не закончатся», - заявляет Друзяк.

Александр Серов ФОТО: SCANPIX