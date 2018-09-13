Как получить удовольствие от чужих оргазмов: рассказываем о работе менеджеров по эскорту

Естественно подобную вакансию не увидишь ни на одном сайте по поиску работы. В крупные агентства менеджеры устраиваются через знакомых или работают в качестве фрилансера, если у них есть нужные связи. Неудивительно, что менеджерами становятся в основном девушки, которые и раньше работали в этой сфере в качестве моделей, но либо устали и оставили при себе заветные номера телефонов богатых клиентов, либо перестали подходить по возрасту, пишет Super.ru.

Как отмечает наш собеседник, самое главное — собрать внушительную базу как моделей, готовых отправиться на курорт к богачу за деньги, так и самих клиентов. Также важно понимать, где в интернете можно разместить грамотную рекламу и составить график своей работы, которая, к слову, занимает практически всё свободное время. Работа менеджера по эскорту предполагает под собой круглосуточное заключение «сделок» и интернет-поиск эскортниц и клиентов. Они держат связь с девушками и клиентами 24/7 и в то же время постоянно переписываются с другими менеджерами, которые могут дать выход на ту или иную девушку. Зарплата поставщика моделей намного выше среднего: менеджеры зарабатывают около 700 тысяч рублей (около 9 тысяч евро) в месяц. Сводники со стажем и связями естественно вообще могут себе ни в чём не отказывать. Например, менеджер А. Р., фамилия которого созвучна с самым элитным районом Москвы, зарабатывает более миллиона.

Как только «товар» был найден, менеджеры договариваются о проценте за его предоставление. Стандартный процент — от 20 до 70, он зависит от статуса модели и от требований менеджера. «Если хочешь пробиться в эту тему и раньше ты не в ней не работал, то это довольно трудно. Можно попробовать устроиться в какое-нибудь модельное или эскорт-агентство», — рассказывает менеджер.

В Москве базируются четыре основных эскорт-агентства. Их офисы располагаются в центре столицы, но, разумеется, табличку с названием организации на двери вы не увидите. Абсолютно у каждого из них есть база девушек и база клиентов. «Не думаю, что они палятся, иначе их привлекут за сутенёрство и сводничество», — отмечает наш источник. Кроме того, наработать связи можно и в простом модельном агентстве. Например, в одной из крупнейших компаний в мире, воспитанницы-модели которой снимаются для Vogue и Vanity Fair и в которой начала свою карьеру Алеся Кафельникова, как утверждает наш собеседник, на вызовы отправляет само руководство.

Возможно, это один из немногих рынков, где спрос равносилен предложению. У многих менеджеров имеются постоянные клиенты, которые ежедневно рассматривают всевозможные варианты «досуга». Девушки летают «на темы», и с разрешения клиентов могут даже взять с собой подругу. Часто поездки организовывают и сами модели: «Когда кто-то предлагает хорошие деньги, об этом узнают все известные модели в «Инстаграме», договариваются между собой и часто летают вместе». «Ветеранов труда» в сфере эскорта среди своих называют «мамами». Это значит, что девушка, как правило с богатым опытом, успевает и работать, и продавать, и предлагать клиентам своих подруг. Впрочем, некоторые клиенты предпочитают покупать оптом. Так, по словам менеджера, в известных московских клубах, таких как Siberia, караоке Royal Arbat и La Mare, собирают целый стол красивых девушек, вместе с которыми там, как правило, сидит и их менеджер.