Верхом на коне. В Сеть слили фото абсолютно голой Кендалл Дженнер

Снимки модели Кендалл Дженнер, на которых она она совершенно голая, оказались в Интернете. Как сообщает телеграм-канал Super, снимки взяты из неопубликованной книги фотографа Рассела Джеймса. Вскоре после слива их удалили, но пользователи успели все сохранить.