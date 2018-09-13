Верхом на коне. В Сеть слили фото абсолютно голой Кендалл Дженнер
13 сентября 2018, 16:03
Снимки модели Кендалл Дженнер, на которых она она совершенно голая, оказались в Интернете. Как сообщает телеграм-канал Super, снимки взяты из неопубликованной книги фотографа Рассела Джеймса. Вскоре после слива их удалили, но пользователи успели все сохранить.
Летом же СМИ сообщали, что она принимала участие в откровенных фотосессиях.
Отметим, что откровенными снимками знаменитости удивить сложно. Она и сама нередко выставляет в "Инстаграме" фото с обнажённой грудью.
В фотосессии селебрити-фотографа Касс Бёрд Кендалл тоже не стеснялась показывать грудь, но самое пикантное, правда, прикрыли стикерами с мороженым.
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