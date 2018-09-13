Пять случаев, когда «Секретные материалы» предсказали будущее круче Ванги. До сих пор боюсь его смотреть!

Как и полагается в подобном жанре, творение Криса Картера во многом опережало свое время. Режиссер и сценаристы показали на экранах многое из того, что было фантастикой в 1993 году. Но сегодня это уже обыденная реальность. До пророчеств мультсериала «Симпсоны» этим фактам всё же далеко, но менее удивительными их это не делает.

Генная инженерия

В последней серии первого сезона агенты Малдер и Скалли попадают в лабораторию, где проводятся генные эксперименты. Тем не менее Дана целиком и полностью уверена, что любые действия с генами — это фантастика.

Сегодня генная инженерия — довольно развитая и, что важнее, перспективная отрасль науки. Конечно, как в сериале, в жизни нет никаких инопланетян, но ученые уже давно научились работать с генами животных.

Шаттлы

В девятом эпизоде спецагенты столкнулись с одержимым инопланетянином-диверсантом, чья деятельность ставила под угрозу программу запуска шаттлов. И дело шло к тому, что правительство намеревалось свернуть программу.

Двадцать лет спустя программу действительно свернули, но не из-за инопланетного вмешательства. Оценив всесторонне проект, власти пришли к выводу, что шаттлы слишком дорогие и слишком ненадежные.

Технологии виртуальной реальности

А вот в седьмом сезоне герои сталкиваются с феноменом, когда любители компьютерных игр становятся жертвами неизвестного убийцы. В конце концов оказывается, что во всём виновен один из персонажей VR-игры, который пробрался в реальность.

А теперь, на секундочку, вспомни, как выглядели компьютеры XX века. Помнишь? О каком VR тогда могла идти речь? Но реальность в итоге переплюнула даже самые смелые мечты создателей сериала, сегодня VR-гарнитура доступна практически каждому, хоть и стоит относительно недешево.

Искусственный интеллект

Также Малдер и Скалли в одной из серий первого сезона искали убийцу, которым оказался развитый искусственный интеллект, что удивительно для «Секретных материалов».

Сегодня область исследований ИИ пусть и не дала еще конкретных практических результатов, но стремительно движется вперед. Ну да ладно, ИИ всегда был увлекательной темой для писателей и режиссеров, просто сегодня о нём известно даже ребенку.

Противостояние США и России

В первой серии герои сталкиваются с фанатиками, которые утверждают, что после развала СССР ЦРУ пытаются специально создать из России врага. При этом засланным казачком называют Владимира Жириновского.

В 1993 году Россия еще планировала вступить в НАТО, поэтому открытой конфронтации никто не ждал, но последнее время отношения между странами, мягко говоря, натянутые. Единственное, что вряд ли в этом можно винить Владимира Вольфовича.