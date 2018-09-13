Чт, 13.09.2018
«Приду сюда в понедельник...»: на таллиннском пляже появилось странное объявление СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Пять случаев, когда «Секретные материалы» предсказали будущее круче Ванги. До сих пор боюсь его смотреть!

Пять случаев, когда «Секретные материалы» предсказали будущее круче Ванги. До сих пор боюсь его смотреть!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Герои сериала "Секретные материалы" Малдер и Скалли

ФОТО: SCANPIX

Пару дней назад миллионы людей по всему свету отмечали большой праздник — день рождения культового сериала «Секретные материалы», стартовавшего на канале Fox 10 сентября 1993 года. Сериал быстро стал одним из самых легендарных научно-фантастических проектов, подарил массовой культуре узнаваемых персонажей и популярные цитаты, пишет Ofigenno.com.

Как и полагается в подобном жанре, творение Криса Картера во многом опережало свое время. Режиссер и сценаристы показали на экранах многое из того, что было фантастикой в 1993 году. Но сегодня это уже обыденная реальность. До пророчеств мультсериала «Симпсоны» этим фактам всё же далеко, но менее удивительными их это не делает.

Генная инженерия

В последней серии первого сезона агенты Малдер и Скалли попадают в лабораторию, где проводятся генные эксперименты. Тем не менее Дана целиком и полностью уверена, что любые действия с генами — это фантастика.

Сегодня генная инженерия — довольно развитая и, что важнее, перспективная отрасль науки. Конечно, как в сериале, в жизни нет никаких инопланетян, но ученые уже давно научились работать с генами животных.

Шаттлы

В девятом эпизоде спецагенты столкнулись с одержимым инопланетянином-диверсантом, чья деятельность ставила под угрозу программу запуска шаттлов. И дело шло к тому, что правительство намеревалось свернуть программу.

Двадцать лет спустя программу действительно свернули, но не из-за инопланетного вмешательства. Оценив всесторонне проект, власти пришли к выводу, что шаттлы слишком дорогие и слишком ненадежные.

Технологии виртуальной реальности

А вот в седьмом сезоне герои сталкиваются с феноменом, когда любители компьютерных игр становятся жертвами неизвестного убийцы. В конце концов оказывается, что во всём виновен один из персонажей VR-игры, который пробрался в реальность.

А теперь, на секундочку, вспомни, как выглядели компьютеры XX века. Помнишь? О каком VR тогда могла идти речь? Но реальность в итоге переплюнула даже самые смелые мечты создателей сериала, сегодня VR-гарнитура доступна практически каждому, хоть и стоит относительно недешево.

Искусственный интеллект

Также Малдер и Скалли в одной из серий первого сезона искали убийцу, которым оказался развитый искусственный интеллект, что удивительно для «Секретных материалов».

Сегодня область исследований ИИ пусть и не дала еще конкретных практических результатов, но стремительно движется вперед. Ну да ладно, ИИ всегда был увлекательной темой для писателей и режиссеров, просто сегодня о нём известно даже ребенку.

Противостояние США и России

В первой серии герои сталкиваются с фанатиками, которые утверждают, что после развала СССР ЦРУ пытаются специально создать из России врага. При этом засланным казачком называют Владимира Жириновского.

В 1993 году Россия еще планировала вступить в НАТО, поэтому открытой конфронтации никто не ждал, но последнее время отношения между странами, мягко говоря, натянутые. Единственное, что вряд ли в этом можно винить Владимира Вольфовича.

Фантасты очень часто, создавая свои произведения, попадают прямо в точку, только ту, которая отстоит на десятки и даже сотни лет вперед, как, например, в случае с Жюлем Верном. «Секретные материалы» стали одним из успешнейших сериалов конца ХХ века, а такое не каждому под силу, потому удивляться таланту сценаристов смотреть вперед уж точно не стоит.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ