Чт, 13.09.2018
Екатерина Климова: «Если бы мне предложили сыграть эстонку, я бы задумалась» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Курьез
  • Подсмотрели! Новая горячая пара депутатов Рийгикогу приехала на работу вместе

Подсмотрели! Новая горячая пара депутатов Рийгикогу приехала на работу вместе ФОТО

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Riigikogu liikmed Andres Herkel ja Külliki Kübarsepp sõitsid koos tööle.

ФОТО: Konstantin Sednev

В августе Õhtuleht рассказал о том, что председатель Cвободной партии Андрес Херкель состоит в любовных отношениях со своей коллегой. От него ждет ребенка депутат и товарищ по партии Кюллики Кюбарсепп. На днях в этом убедился и Elu24. Пару заснял фотограф, когда они вместе добирались до работы на Тоомпеа.

При всем этом, 56-летний Андрес Херкель более тридцати лет находится в официальном браке. По уверениям политика, его супруга, 58-летняя Кайе Херкель, в курсе последних новостей. В их семье давно уже было не все гладко, и похоже, что отношения спасти не удалось.

ФОТО: Konstantin Sednev

Что же касается будущей матери внебрачного ребенка Андреса Херкеля, стоит отметить, что это успешный политолог и политик 39-летняя Кюллики Кюбарсепп (на фото за рулем Пежо), которая с 2014 года является членом правовой комиссии Рийгикогу. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ