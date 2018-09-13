Подсмотрели! Новая горячая пара депутатов Рийгикогу приехала на работу вместе

В августе Õhtuleht рассказал о том, что председатель Cвободной партии Андрес Херкель состоит в любовных отношениях со своей коллегой. От него ждет ребенка депутат и товарищ по партии Кюллики Кюбарсепп. На днях в этом убедился и Elu24. Пару заснял фотограф, когда они вместе добирались до работы на Тоомпеа.