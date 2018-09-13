Чт, 13.09.2018
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Названа причина госпитализации ведущей Василисы Володиной

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Василиса Володина

ФОТО: Скриншот с Instagram

Василиса Володина попала в медучреждение из-за сильнейшей аллергической реакции. Журналисты «Московского Комсомольца» сообщили о состоянии ведущей программы «Давай поженимся», пишет 24smi.org.

По данным издания, еще в начале сентября телеведущая почувствовала недомогание. В итоге медики прописали ей антибиотики. Из-за неправильно подобранного препарата у знаменитости появились сильные отеки и крапивница.

Сообщается, что состояние здоровья Василисы ухудшилось несколько дней назад, когда она участвовала в съемках очередного выпуска «Давай поженимся». Астролог решила обратиться к медикам и пройти полноценное обследование в частной клинике.

Сама телеведущая рассказала о госпитализации в «Инстаграме». Подписчикам звезда сообщила, что отдыхает и оздоравливается между съемками. Точный диагноз озвучивать она не стала.

Публикацией Володина встревожила фанатов. Поклонники пожелали ей выздороветь, а также посоветовали больше уделять времени здоровью.

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