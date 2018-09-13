Названа причина госпитализации ведущей Василисы Володиной

По данным издания, еще в начале сентября телеведущая почувствовала недомогание. В итоге медики прописали ей антибиотики. Из-за неправильно подобранного препарата у знаменитости появились сильные отеки и крапивница.

Сообщается, что состояние здоровья Василисы ухудшилось несколько дней назад, когда она участвовала в съемках очередного выпуска «Давай поженимся». Астролог решила обратиться к медикам и пройти полноценное обследование в частной клинике.

Сама телеведущая рассказала о госпитализации в «Инстаграме». Подписчикам звезда сообщила, что отдыхает и оздоравливается между съемками. Точный диагноз озвучивать она не стала.