Чт, 13.09.2018
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Визу не дали! Hammali & Navai до Таллинна не доехали Смотрите видеообращение!

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Концерт Hammali & Navai, который должен был пройти в Таллинне в пятницу, 14 сентября, переносится на новую дату. Музыканты записали видеообращение к своим поклонникам.

Hammali & Navai назвали новую дату своего выступления в Таллинне. Теперь концерт должен состояться уже в новом году, 13 января. Также на январь был перенесен концерт в Риге. 

По словам музыкантов, проблемы возникли со своевременным получением виз. Вся информация об отмене концерта, и как поступить с билетами, вскоре должна появиться на сайте Piletilevi.

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