Визу не дали! Hammali & Navai до Таллинна не доехали Смотрите видеообращение!
13 сентября 2018, 12:04
Концерт Hammali & Navai, который должен был пройти в Таллинне в пятницу, 14 сентября, переносится на новую дату. Музыканты записали видеообращение к своим поклонникам.
Hammali & Navai назвали новую дату своего выступления в Таллинне. Теперь концерт должен состояться уже в новом году, 13 января. Также на январь был перенесен концерт в Риге.
По словам музыкантов, проблемы возникли со своевременным получением виз. Вся информация об отмене концерта, и как поступить с билетами, вскоре должна появиться на сайте Piletilevi.