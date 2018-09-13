ЗОЖ-грабеж! Куда делась красота Алисии Сильверстоун – вегана без вредных привычек

В нулевых Алисия Сильверстоун была одной из самых востребованных актрис. Однако несколько лет назад она неожиданно пропала с радаров СМИ, сосредоточившись на воспитании сына Беара и написании книг о здоровом образе жизни, который давно практикует.

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Знаменитость много лет назад совсем отказалась от мяса и перешла на полезные органические продукты. В одном из недавних интервью она признавалась, что именно правильное питание помогает ей хорошо выглядеть. Удивительно, но на новых кадрах, которые удалось сделать папарацци, Сильверстоун кажется изможденной и будто постаревшей: кожа стала сухой и тусклой, появились синяки под глазами и морщинки.