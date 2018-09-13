ЗОЖ-грабеж! Куда делась красота Алисии Сильверстоун – вегана без вредных привычек

Алисия Сильверстоун в последнее время редко появляется на публике. Но на днях папарацци удалось сделать свежие кадры со звездой фильма «Бестолковые». На новых фотографиях актриса, 20 лет придерживающаяся веганской диеты, выглядит уставшей и измученной, пишет Woman.
В нулевых Алисия Сильверстоун была одной из самых востребованных актрис. Однако несколько лет назад она неожиданно пропала с радаров СМИ, сосредоточившись на воспитании сына Беара и написании книг о здоровом образе жизни, который давно практикует.
Знаменитость много лет назад совсем отказалась от мяса и перешла на полезные органические продукты. В одном из недавних интервью она признавалась, что именно правильное питание помогает ей хорошо выглядеть. Удивительно, но на новых кадрах, которые удалось сделать папарацци, Сильверстоун кажется изможденной и будто постаревшей: кожа стала сухой и тусклой, появились синяки под глазами и морщинки.
Некоторые поклонники Алисии пришли к выводу, что на ее внешности не лучшим образом отразился отказ от продуктов животного происхождения. Другие же предположили, что у актрисы сейчас нет ни времени, ни настроения на нормальный уход за собой. В мае этого года она подала на развод с мужем Кристофером Джареки. А буквально на днях стало известно, что сериал «Американская женщина» с Сильверстоун в главной роли был закрыт всего после одного сезона из-за очень низких рейтингов.