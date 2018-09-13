Смотри: охотник за призраками посетил старый корабль и снял видео, поразившее его самого

Ксавьер Хантер прибыл на корабль с камерой после того, как сразу несколько свидетелей сообщили об увиденных там призраках. И не пожалел — ему удалось запечатлеть то, что сам он считает привидением убитого пассажира судна, пишет Life.ru.

Ксавьер утверждает, что за несколько минут до появления привидения он почувствовал озноб, по его спине пробежали мурашки. Кроме того, мужчина отчётливо слышал детский голос, хотя на корабле не было, да и не могло быть детей.

Снятое на судне видео исследователь считает лучшим доказательством существования призраков за всю свою карьеру.