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  • Это бомба! Джаред Лето круто перепел хиты 2018 года

Это бомба! Джаред Лето круто перепел хиты 2018 года ВИДЕО!

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Actor Jared Leto arrives at the Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala (Met Gala) to celebrate the opening of “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” in the Manhattan borough of New York, U.S., May 7, 2018. REUTERS/Carlo Allegri

ФОТО: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Певец соединил несколько песен в одну, и получился весьма неплохой микс, передает Сегодня.

Солист популярной группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето, который побывал в Киеве с концертом и даже покатался в общественном транспорте, оригинально выполнил несколько хитов 2018 года. Соответствующее видео появилось в YouTube.

Певец не стесняется показывать свои вокальные данные и радостно соглашается исполнять популярные песни. Поэтому Джаред Лето – частый гость многих американских шоу.

Артист принял участие в эфире BBC Radio 1. Там Лето вместе с бэк-вокалом перепел хиты 2018 года. В частности, певец исполнил свою песню Rescue Me, которую соединил с композицией Эда Ширана Shape Of You. Стильная мелодия и голос вокалиста сразу же покорили слушателей.

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