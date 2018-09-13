Это бомба! Джаред Лето круто перепел хиты 2018 года

Солист популярной группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето, который побывал в Киеве с концертом и даже покатался в общественном транспорте, оригинально выполнил несколько хитов 2018 года. Соответствующее видео появилось в YouTube.

Певец не стесняется показывать свои вокальные данные и радостно соглашается исполнять популярные песни. Поэтому Джаред Лето – частый гость многих американских шоу.