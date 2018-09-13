Только проснулась? Звезда «Игры престолов» заявилась на модный показ в пижаме
13 сентября 2018, 13:54
Гвендолин Кристи посетила один из модных показов Нью-Йорка.
Голливудская звезда Гвендолин Кристи, известная большинству по роли Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов", в котором умирает множество главных героев, была замечена на показе новой коллекции Calvin Klein в стильном образе.
Для визита на Неделю моды актриса надела костюм от Calvin Klein, пошитый в виде пижамы. Наряд нежного сиреневого оттенка Гвендолин дополнила черными босоножками на тонких ремешках и черным клатчем с красивой ручкой, украшенной мерцающими камнями.
Разумеется, такой пижамный стиль в одежде можно любить или совсем не понимать, но Кристи он очень идет.