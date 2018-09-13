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Эдгард Запашный попал в Москве в крупное ДТП Кадры с места аварии

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2589984 03/18/2015 Director of the Moscow State Circus Edgard Zapashny during the Like Russian premiere. Evgenya Novozhenina/RIA Novosti

ФОТО: Evgenya Novozhenina / RIA NOVOSTI

Известный дрессировщик, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный попал в крупное ДТП. Виновником аварии с участием четырех машин стал таксист, вообразивший себя гонщиком, передают Dni.

Эдгард Запашный возвращался домой с работы минувшей ночью. Все случилось, когда дрессировщик проезжал мимо стоявшего на обочине Mercedes. Автомобиль Запашного на бешеной скорости обогнало такси.

«Гонщик» не справился с управлением. Дешевая иномарка ударила ретроавтомобиль дрессировщика в бок, а затем врезалась в припаркованный Mercedes, разнеся тому задний бампер, рассказал Эдгард в опубликованном видео.

Запашному повезло – его тяжелый автомобиль от удара не выбросило на соседнюю полосу. А такси влетело в стоявший на аварийке шедевр немецкого автопрома. Владелец Mercedes как раз разбирался с оппонентом на джипе, от которого перед этим получил небольшую царапину на кузове. За время беседы ущерб возрос многократно – такси разворотило Mercedes не только бампер, но и багажник.

Сотрудники ДПС приехали на место аварии быстро. Правда, оформление заняло довольно много времени: пришлось сначала фиксировать первое ДТП, а потом разбираться, кто в кого въехал и в какой последовательности. В итоге дрессировщик попал домой лишь под утро.

Эдгард Запашный в аварии, к счастью, не пострадал. Однако его автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте. Повреждено покрытие двери и левого переднего крыла. Сама дверь не открывается – чтобы выйти из машины, Эдгарду пришлось перелезть на пассажирское кресло. 

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