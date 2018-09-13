Облили кипятком. На бывшую Алексея Воробьева напали в СИЗО

Видимо, сокамерницу не впечатлили откровенные фотографии, которые Майер публикует на своей странице в "Инстаграме", поскольку она изрядно потрепала блогершу. После потасовки модель госпитализировали с сильными ожогами.

Напомним, экс-девушка певца 5 сентября была приговорена к полутора годам в колонии-поселении за драку с двумя сотрудниками ДПС, в ходе которой один из правоохранителей был избит хрупкой с виду девушкой, а второй покусан. При этом в обмен на свою свободу нарушительница была готова на интимную близость. Примечательно, что в момент происшествия модель уже была лишена водительских прав.