Чт, 13.09.2018
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Кендалл Дженнер засветила голую грудь в прозрачном платье: смотри фото

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ФОТО: Vida Press

Кендалл Дженнер является одной из самых популярных моделей. Девушка стала почетным гостем на празднике к 70-летию компании Longchamp в парижской опере, пишет 24tv.ua.

22-летняя Кендалл выбрала для события очень смелый образ – роскошное черное прозрачное платье. Наряд модели был сделан из прозрачной ткани с изображениями жокея на лошади. Под платье Дженнер не надела ни бюстгальтер, ни специальные наклейки, таким образом полностью обнажив грудь.

ФОТО: Vida Press

Девушка дополнила образ сапожками на высоких каблуках и с острым носом.

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