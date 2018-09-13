Кендалл Дженнер засветила голую грудь в прозрачном платье: смотри фото

22-летняя Кендалл выбрала для события очень смелый образ – роскошное черное прозрачное платье. Наряд модели был сделан из прозрачной ткани с изображениями жокея на лошади. Под платье Дженнер не надела ни бюстгальтер, ни специальные наклейки, таким образом полностью обнажив грудь.