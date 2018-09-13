Кендалл Дженнер засветила голую грудь в прозрачном платье: смотри фото
13 сентября 2018, 11:05
Кендалл Дженнер является одной из самых популярных моделей. Девушка стала почетным гостем на празднике к 70-летию компании Longchamp в парижской опере, пишет 24tv.ua.
22-летняя Кендалл выбрала для события очень смелый образ – роскошное черное прозрачное платье. Наряд модели был сделан из прозрачной ткани с изображениями жокея на лошади. Под платье Дженнер не надела ни бюстгальтер, ни специальные наклейки, таким образом полностью обнажив грудь.
Девушка дополнила образ сапожками на высоких каблуках и с острым носом.