Фото и видео: Борис Гребенщиков в Таллинне угостил зрителей водкой

«Как вы мне нравитесь! Такие послушные. Когда хулиганить будете?» – обратился Гребенщиков к публике после пары-тройки проигранных композиций. А чтобы поднять градус веселья, рок-музыкант взял стакан водки, сам отхлебнул немножко, после чего предложил смельчакам из зрительного зала. Долго звать не пришлось. «Водка! Это действительно водка», – продегустировал из стакана мэтра молодой парень, а за ним и еще пара смельчаков.

ФОТО: Konstantin Sednev

Впрочем, и без алкоголя атмосфера в этот вечер в зале была дурманящая. Ну где вы еще видели, чтобы в зале ЦРК отплясывали как в рок-клубе. Гребенщиков всегда за то, чтобы на его выступлениях народ отрывался по полной программе. Поэтому у сцены и в центральном проходе к середине концерта образовалась толпа: народ веселился, пел и плясал.

ФОТО: Konstantin Sednev

Со сцены музыканты не уходили почти три часа. Спели на бис и совсем старые, и совсем новые песни.