Какой кошмар: россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака

По словам сына погибшей, она потратила на препараты порядка 180 тысяч рублей. Но кировчанка не жалела денег, ведь после диагноза "цирроз печени" и обнаруженного рака, выбора у нее было не много.

После употребления таблеток пациентка некоторое время почувствовала себя лучше, но вскоре ее состояние ухудшилось. По словам сына покойной, срок хранения у лекарств был – 18 месяцев. При этом датой изготовления было указано 26 февраля 2014 года.

Мужчина пытался получить компенсацию от продавшей просроченные лекарства знакомой, но та отказалась и даже начала ему угрожать. В свою очередь женщина заявила, что покойная сама настояла на покупке, сообщает издание "Первоисточник".

Также она отметила, что сын кировчанки поддержал мать. "Врачи от нее полностью отказались. Я посмотрела и сказала: "Вариантов нет. Если не жалко денег, бери". Сын ее там же присутствовал, и она ему сказала: "Ну что, хочешь, чтоб мать еще пожила? Купим?" Он ответил: "Купим!" – рассказала знакомая.

Женщина не стеснялась в выражениях в адрес сына подруги. По ее мнению, он – умственно отсталый инвалид, который не хочет работать и сам допустил смерть своей матери. По ее словам, теперь мужчина хочет получить деньги.