Смотрите новый выпуск Limon LIVE: почему Ирина Безрукова доверяет свое здоровье эстонским врачам?
13 сентября 2018, 9:05
Новая еженедельная программа Limon LIVE набирает обороты. Каждый четверг у нас новый гость. Героиней четвертого выпуска стала российская актриса театра и кино Ирина Безрукова.
В этот раз вы узнаете: как долго и с какой целью Ирина Безрукова еще будет находиться в Таллинне, кто такой тифлокомментатор и какое отношение к этой работе имеет актриса, с какими эстонскими врачами дружит звезда российского кинематографа и кому доверяет свое здоровье, как проходили школьные годы артистки и что стоит учесть тем, кто хочет стать актером.
Об этом и многом другом вы сможете узнать, посмотрев выпуск Limon LIVE с ведущим Эдгаром Гергелем!