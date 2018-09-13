Смотрите новый выпуск Limon LIVE: почему Ирина Безрукова доверяет свое здоровье эстонским врачам?

В этот раз вы узнаете: как долго и с какой целью Ирина Безрукова еще будет находиться в Таллинне, кто такой тифлокомментатор и какое отношение к этой работе имеет актриса, с какими эстонскими врачами дружит звезда российского кинематографа и кому доверяет свое здоровье, как проходили школьные годы артистки и что стоит учесть тем, кто хочет стать актером.