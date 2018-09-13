Чт, 13.09.2018
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Смотрите новый выпуск Limon LIVE: почему Ирина Безрукова доверяет свое здоровье эстонским врачам?

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Новая еженедельная программа Limon LIVE набирает обороты. Каждый четверг у нас новый гость. Героиней четвертого выпуска стала российская актриса театра и кино Ирина Безрукова. 

В этот раз вы узнаете: как долго и с какой целью Ирина Безрукова еще будет находиться в Таллинне, кто такой тифлокомментатор и какое отношение к этой работе имеет актриса, с какими эстонскими врачами дружит звезда российского кинематографа и кому доверяет свое здоровье, как проходили школьные годы артистки и что стоит учесть тем, кто хочет стать актером. 

 На снимке: Ирина Безрукова и Эдгар Гергель

ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics

Об этом и многом другом вы сможете узнать, посмотрев выпуск Limon LIVE с ведущим Эдгаром Гергелем! 

Ирина Безрукова в Limon LIVE

ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics

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