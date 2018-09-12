Ветеринар рассказал, что происходит в последние моменты жизни животного, и это разбивает сердце

Большинство владельцев собак и кошек предпочитают не присутствовать при процедуре их усыпления, чтобы не расстраиваться при виде их смерти. И, по мнению ветеринара, это несправедливо и жестоко по отношению к семейным любимцам. Он считает, что хозяева должны оставаться с ними до самого конца.

«Спросила ветеринара о том, что самое сложное в его работе, и он сказал, что когда он усыпляет животных, 90% хозяев не хотят быть в кабинете, когда он делает укол, потому в последние свои моменты жизни животное обычно отчаянно ищет своих хозяев, и это разбило мне сердце», — написала пользователь Twitter Джесси Дитрих.

За последний месяц пост собрал более 40 тысяч репостов и 140 тысяч лайков, а еще сотни комментариев. Много писало людей, которые до последнего оставались со своими питомцами во время эвтаназии. Хотя они признавались, что это был трудный выбор, но они была счастливы подарить умиротворение своим любимцам.