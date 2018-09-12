Яблочко от яблоньки: 21-летняя дочь Мадонны вышла на сцену практически голой

Вам никого не напоминает эта 21-летняя особа? Конечно – Мадонна в молодые годы, такая же дерзкая, эпатажная и невероятно стильная.

Вчера, 11 сентября, Лурдес дебютировала на модном показе Gypsy Sport в Нью-Йорке. Девушка вышла на подиум в широких рваных джинсах, больше похожими на юбку и в импровизированном лифе, состоящем из ракушек и цепей. В волосы молодой модели были вплетены зеленые перья. Завершал образ ультрамодные в этом сезоне узкие очки.

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

На подиуме дочь Мадонны держалась раскованно и ничем не отличалась от профессиональных моделей. Все обратили внимание, что Лурдес изрядно поработала над собой: пирсинг и татуировки явно выделяли ее среди всех участниц показа.

Теперь остается гадать — это разовая акция для привлечения знаменитых особ или же все-таки дочь Мадонны решила всерьез заняться модельной карьерой?

Согласитесь, если взглянуть на архивные снимки Мадонны, понимаешь, что невероятная харизма передалась Лурдес по наследству. Эта малышка еще себя проявит!

ФОТО: SEAN KARDON / AP