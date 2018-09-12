Ученые доказали, что электронные сигареты вызывают смертельные заболевания

Как сообщает портал EurekAlert!, исследователи проанализировали концентрацию альдегидов и токсинов, провоцирующих рак, до и после курения электронных сигарет в организме 12 человек, пишет Life.ru .

Оказалось, что после использования электронных сигарет средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в 10,5 раза выше, чем до того. В то же время концентрация формальдегида в выдыхаемом воздухе в сотни раз ниже, чем в дыме от подобной сигареты. Таким образом, большая его часть оседает в организме человека.