История Золушки: как живет супруга самого богатого человека в мире

Не все знают, что такое богатство. А тем более, что такое большой капитал: тысячи долларов, сотни, миллионы. Всё это не о супруге Джеффа Безоса, самого богатого человека в мире по данным журнала Forbes, опубликованным в 2018 году.
О нём не слышал, наверное, только тот, у кого нет Интернета. Но на всякий случай скажем, что это глава и основатель интернет-компании Amazon.com, аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. Доход Безоса составляет 107 миллиардов долларов в год, пишет Ofigenno.com.
Теперь пришло время узнать о его жене. Маккензи Безос росла застенчивой девочкой, много читала, сочиняла маленькие рассказы, мечтая стать писательницей. Во время обучения в Принстонском университете она сама себя обеспечивала, подрабатывая то посудомойкой, то официанткой.
Окончив обучение, Маккензи отложила в сторону мечту о писательстве и устроилась на работу в инвестиционную компанию. Нужны были деньги на первое время, какой-нибудь стартовый капитал. Но именно в этой компании девушка встретила будущего мужа. Тогда он занимал должность вице-президента, а она работала аналитиком.
У молодых людей завязались отношения, и уже через полгода они сыграли свадьбу. Некоторое время супруги жили в недорогой квартире в спальном районе в Сиэтле и продолжали ходить на ту же работу. Тогда мечтательная Маккензи задумалась о лучшем будущем для своей семьи, уговорила мужа заняться собственным бизнесом и даже поучаствовала в составлении бизнес-плана.
Она не только морально поддержала Джеффа, но и стала его первым сотрудником в новой, тогда еще никому не известной компании Amazon и занялась ее бухгалтерией. Через несколько лет портал Amazon стал одним из самых популярных в мире, а Джефф Безос начал появляться в списках самых богатых людей мира.
Сейчас у супругов всё так же один бизнес на двоих. Конечно, оформлен он исключительно на Джеффа, но это не значит, что Маккензи им не занимается. Живут супруги по соседству с Биллом Гейтсом и Бараком Обамой, и основное счастье — трое родных сыновей и приемная девочка из Китая.
В счастливом браке Маккензи таки исполнила свою мечту и написала две книги — «Испытание Лютера Олбрайта» и «Ловушки». Обе стали бестселлерами в США. Достигнув благополучия для своей семьи и самореализовавшись, женщина стала помогать и другим. Благотворительный фонд Bystander Revolution, направленный на борьбу с буллингом, Маккензи до сих пор курирует лично. Восхищаемся этой женщиной!