История Золушки: как живет супруга самого богатого человека в мире

О нём не слышал, наверное, только тот, у кого нет Интернета. Но на всякий случай скажем, что это глава и основатель интернет-компании Amazon.com, аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. Доход Безоса составляет 107 миллиардов долларов в год, пишет Ofigenno.com.

Теперь пришло время узнать о его жене. Маккензи Безос росла застенчивой девочкой, много читала, сочиняла маленькие рассказы, мечтая стать писательницей. Во время обучения в Принстонском университете она сама себя обеспечивала, подрабатывая то посудомойкой, то официанткой.

Окончив обучение, Маккензи отложила в сторону мечту о писательстве и устроилась на работу в инвестиционную компанию. Нужны были деньги на первое время, какой-нибудь стартовый капитал. Но именно в этой компании девушка встретила будущего мужа. Тогда он занимал должность вице-президента, а она работала аналитиком.

У молодых людей завязались отношения, и уже через полгода они сыграли свадьбу. Некоторое время супруги жили в недорогой квартире в спальном районе в Сиэтле и продолжали ходить на ту же работу. Тогда мечтательная Маккензи задумалась о лучшем будущем для своей семьи, уговорила мужа заняться собственным бизнесом и даже поучаствовала в составлении бизнес-плана.

Она не только морально поддержала Джеффа, но и стала его первым сотрудником в новой, тогда еще никому не известной компании Amazon и занялась ее бухгалтерией. Через несколько лет портал Amazon стал одним из самых популярных в мире, а Джефф Безос начал появляться в списках самых богатых людей мира.

Сейчас у супругов всё так же один бизнес на двоих. Конечно, оформлен он исключительно на Джеффа, но это не значит, что Маккензи им не занимается. Живут супруги по соседству с Биллом Гейтсом и Бараком Обамой, и основное счастье — трое родных сыновей и приемная девочка из Китая.