Рожать не вредно! 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена снова готовятся стать родителями
12 сентября 2018, 11:33
Недавно Эммануил Виторган стал героем передачи «Судьба человека». Там он заявил Борису Корчевникову, что они с супругой не собираются останавливаться на одном ребенке, и они хотят родить дочери Этель братика, причем в самом скором времени:
«Она замечательная, такая чудная девочка. Не кричит, не плачет. Более того, мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу», пишет 7d.org.ua.