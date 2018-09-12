Ср, 12.09.2018
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  • Рожать не вредно! 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена снова готовятся стать родителями

Рожать не вредно! 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена снова готовятся стать родителями

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Эммануил Виторган

ФОТО: SCANPIX

Недавно Эммануил Виторган стал героем передачи «Судьба человека». Там он заявил Борису Корчевникову, что они с супругой не собираются останавливаться на одном ребенке, и они хотят родить дочери Этель братика, причем в самом скором времени: 

«Она замечательная, такая чудная девочка. Не кричит, не плачет. Более того, мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу», пишет 7d.org.ua.

 

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