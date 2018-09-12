Эксцентричный музыкант Индрек Спунгин о своей связи с Ида-Вирумаа

Ты в Нарве до этого выступал? Если да, то что это были за мероприятия?

Раньше я выступал с группой в «Ро-Ро». Это было где-то 9 лет назад. Это было просто выступление в клубе. Помню, мы пытались выловить удочкой из реки пачку сигарет, которую парни, склонные к получению нетрудовых доходов, надеясь на удачу, послали из России своим местным коллегам. Более «крупную рыбу» уже выловили пограничники. Мы гонялись за мелюзгой, но у нас ничего не вышло. Я не знаю, есть ли еще где-то более рельефное и символическое место, олицетворяющее границы цивилизаций, чем Нарва-Ивангород и река между ними. Возможно, это похоже на границу США и Канады?

Чей концерт из выступающих на Station Narva артистов ты сам хотел бы посетить? Почему?

Конечно же я бы хотел увидеть концерт Tricky. Он как-то особенно хорошо вписывается в контекст этого фестиваля. Я довольно много слушал его этой весной. Еще очень хочется посмотреть Shortparis. По моему мнению, даже Red Hot Chili Peppers сейчас не настолько взрывная лайв-группа. Конечно, я их никогда не видел на таких интимных площадках, на которых выступают эти питерские сумасшедшие. И мне кажется, что раз от разу они становятся все лучше, и они, вроде, уже даже и не выступают в маленьких залах, а рассекают по фестивалям и жгут так, что у публики перехватывает дыхание.

Ты вырос в Йыхви. Как ида-вирумааское происхождение повлияло на твое творчество? Есть ли песни, которые посвящены родному краю?