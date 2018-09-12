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Елена Яковлева рассказала о фобии, которая возникла у нее после пожара «Я не смогу спастись»

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3094004 05/08/2017 Actress Yelena Yakovleva after the run-through of the play This Wonderful Life, based on Ken Ludwig's play Moon Over Buffalo translated by Mikhail Mishin and directed by Roman Samgin at the Moscow Pushkin Drama Theater. Vladimir Fedorenko/Sputnik

ФОТО: VLADIMIR FEDORENKO / Sputnik

Елена Яковлева призналась, что после того, как она стала свидетелем пожара, у нее развилась фобия. Прославленная артистка боялась, что с ней случится то же самое, и она не сможет спастись.

Елена Яковлева увидела пожар в доме напротив. На балконе женщина билась в ожидании пожарных. Увидев такую картину, актриса очень испугалась. «Я была в панике и ужасе, не понимала, что делать, куда звонить. Никак не могла вспомнить эти две нужные цифры…» – призналась Яковлева.

К счастью, женщину спасли, но у Елены после инцидента развилась фобия. Она думать ни о чем, кроме потенциального пожара, не могла. «Я не могла заниматься делами днем, а ночью не в состоянии была уснуть. Боялась, что случится пожар, и я не смогу спастись», – поделилась своими страхами артистка.

Яковлева решила начать борьбу с фобией, причем выбрала довольно нестандартный способ. Популярная актриса решила воспользоваться кинематографическим методом – связанными простынями, которые она прикрепила к батарее. На тот момент Елена жила на третьем этаже, поэтому постельного белья ей вполне хватило.

На этом артистка не остановилась. «Я придумала, что, если загорится квартира, сначала выброшу матрас, а потом уже полезу в окно», – рассказала Яковлева изданию «7Дней». Артистка отметила, что привязанная к батарее простыня довольно долго просуществовала – до тех пор, пока Елена не переехала в другую квартиру.

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