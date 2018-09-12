Елена Яковлева рассказала о фобии, которая возникла у нее после пожара

Елена Яковлева увидела пожар в доме напротив. На балконе женщина билась в ожидании пожарных. Увидев такую картину, актриса очень испугалась. «Я была в панике и ужасе, не понимала, что делать, куда звонить. Никак не могла вспомнить эти две нужные цифры…» – призналась Яковлева.

К счастью, женщину спасли, но у Елены после инцидента развилась фобия. Она думать ни о чем, кроме потенциального пожара, не могла. «Я не могла заниматься делами днем, а ночью не в состоянии была уснуть. Боялась, что случится пожар, и я не смогу спастись», – поделилась своими страхами артистка.

Яковлева решила начать борьбу с фобией, причем выбрала довольно нестандартный способ. Популярная актриса решила воспользоваться кинематографическим методом – связанными простынями, которые она прикрепила к батарее. На тот момент Елена жила на третьем этаже, поэтому постельного белья ей вполне хватило.