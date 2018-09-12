Не пропусти! Первый Station Narva уже занесен в топ лучших фестивалей мира

«В последнее время из Нарвы приходит все больше вестей, это отметили даже в издании „The Economist". Сейчас, наверное, подходящий момент, чтобы открыть для себя этот находящийся в процессе трансформации город, — пишет глава польской музыкальной платформы beehype Мариуш Херма. — Первый Station Narva — это прекрасный микс их регионального и глобального, что, если можно так выразиться, отражает и по-своему зачаровывающую пограничность самой Эстонии. Именно это и придает всему изюминку. Звезды мероприятия: 12EEK Monkey, Actress, Гречка, Echo & the Bunnymen, Fever Dream, Joensuu1685, Март Авиi, PTF1987, Shortparis, Tricky, View».