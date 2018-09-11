Виктор Дробыш посмеялся над Ольгой Бузовой

Он заявил: «Ну, поет и поет. Хотя, сразу после этого признал, что из своих песенок она выжимает 100%, а может и 120% возможностей, так что, даже критиковать её не за что. Персонаж она мощный, мы за ценой не постоим». Хейтеры Ольги Бузовой поддержали Виктора Дробыша, пишет 7d.org.ua.