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  • «Собибор» Константина Хабенского выдвинут на «Оскар»

«Собибор» Константина Хабенского выдвинут на «Оскар» Успешный дебют!

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5483949 25.04.2018 Actor and director of the film Sobibor, Konstantin Khabenky during a meet-and-greet. Rossiya Segodnya International Multimedia Press Center. Vladimir Trefilov / Sputnik

ФОТО: Vladimir Trefilov / Sputnik

Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинут российским оскаровским комитетом на соискание премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Собибор» выдвинут большинством голосов. Назывались и «Довлатов», и «Лето», но понятно, что на «Оскар» выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию», – рассказал РИА Новости член оскаровского комитета продюсер Александр Роднянский.

«Картина выдвинута на «Оскар» от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта», – в свою очередь заявил председатель оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов.

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ФОТО: Кадр из фильма "Собибор"

«Собибор» стал режиссерским дебютом Хабенского, также актер исполнил в нем главную роль. В фильме также снялись Кристофер Ламберт, Михалина Ольшанска, Филипп Рейнхардт и Мария Кожевникова.

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