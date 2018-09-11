«Собибор» Константина Хабенского выдвинут на «Оскар»

«Собибор» выдвинут большинством голосов. Назывались и «Довлатов», и «Лето», но понятно, что на «Оскар» выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию», – рассказал РИА Новости член оскаровского комитета продюсер Александр Роднянский.

«Картина выдвинута на «Оскар» от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта», – в свою очередь заявил председатель оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов.

«Рабочий еврей» Печерский (Константин Хабенский) и обершарфюрер Френцель (Кристофер Ламберт): кто кого? ФОТО: Кадр из фильма "Собибор"