«Собибор» Константина Хабенского выдвинут на «Оскар»

Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинут российским оскаровским комитетом на соискание премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
«Собибор» выдвинут большинством голосов. Назывались и «Довлатов», и «Лето», но понятно, что на «Оскар» выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию», – рассказал РИА Новости член оскаровского комитета продюсер Александр Роднянский.
«Картина выдвинута на «Оскар» от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта», – в свою очередь заявил председатель оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов.
«Собибор» стал режиссерским дебютом Хабенского, также актер исполнил в нем главную роль. В фильме также снялись Кристофер Ламберт, Михалина Ольшанска, Филипп Рейнхардт и Мария Кожевникова.