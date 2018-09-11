Летучая сразила Сеть экстремальным декольте

Знаменитость поделилась снимками на своей странице в Instagram. Она не только произвела фурор на красной дорожке премии, но и сразила поклонников экстремально глубоким декольте коктейльного платья.

Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру экс-ведущей программы "Ревизорро" и ее женственные изгибы. "Выглядите превосходно", "Вы очень красивы!", "Фантастическая!!!", "Шикарная!", "Очень красивый образ, давно ждала вас увидеть в таком цвете", "Потрясающе выглядите", – одарили комплиментами любимую ведущую подписчики.