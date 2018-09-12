Екатерина Климова: «Если бы мне предложили сыграть эстонку, я бы задумалась»

Нам удалось задать несколько вопросов Екатерине Климовой накануне ее приезда в Таллинн.

– Екатерина, в начале этого года вы впервые приезжали в Эстонию на гастроли, а теперь возвращаетесь со спектаклем «Любовные письма». Чем он так притягателен для зрителей, что собирает аншлаги?

– Вы знаете, а это лучше спросить у зрителей! Причем, желательно это спрашивать не до спектакля, а после!

– В «Любовных письмах» ваш партнер по сцене – Гоша Куценко. Легко ли вам работается в таком тандеме? Общаетесь ли вы вне работы?

– Да, с Гошей мы давно знакомы! Конечно, было очень приятно встретиться вновь в одном проекте. Наша дружба началась еще с фильма «Антикиллер 3». Иногда мы, бывает, пересекаемся по каким-то делам, через общих знакомых... Но, честно говоря, если бы не наш театральный проект, то все десять лет – столько после «Антикиллера» прошло – мы бы по большому счету и не встретились. Потому что всегда много работы. Тем более, Гоша и продюсер, и режиссер, и певец. Музыкант, меценат и кто он там еще? Да, отец! Одним словом, Гошу надо еще умудриться поймать, чтобы пообщаться вне работы. Собственно, как и меня.

Екатерина Климова и Гоша Куценко ФОТО: Пресс-фото

– Нравится ли вам гастролировать по Прибалтике? Отличается ли Таллинн от Риги? Где вы чувствуете себя уютнее?

– Нас очень тепло принимал зритель и в Таллинне, и в Риге. Поэтому я не могу как-то разделить эти города. Но я больше люблю, конечно, ездить как туристка. Тогда и представление о городе складывается более правильное. Если говорить о достопримечательностях, то Рига как-то намного больше кажется, Таллинн – более уютный, сказочный что ли. Но нам мало удается посмотреть во время гастролей. Перед спектаклем ты уже непосредственно готовишься к выходу на сцену, видишь только зал, своего зрителя, в лучшем случае где-нибудь поужинаешь - и снова отправляешься в путь. Честно говоря, в последние годы я стараюсь на гастролях проводить время в гостинице, где бы ни находилась.

ФОТО: vk.com/katusha_klimova

– Как вам кажется, отличаются ли люди в Эстонии от людей в России? Темперамент, одежда, поведение…