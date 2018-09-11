Галерея только для взрослых: белоснежный «Танцевальный Рай» завершился сексуальным шоу без белья

Это была незабываемая ночь, полная ярких впечатлений и бурных эмоций!

Всю ночь в режиме нон-стоп гостей радовала специальная шоу-программа из России, невероятное лазерное шоу и спецэффекты.

Богемного шика добавила уникальная программа воздушных акробатов и сексуальных танцовщиц гоу-гоу из Санкт-Петербурга!

Один раз в год проходит «Танцевальный Pай special edition – WHITE PARTY» – это особое событие - настоящий белоснежный рай, где белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей создают особую атмосферу торжественности!

Весь этот развлекательный коктейль стал неотъемлемой составляющей незабываемого праздника.

«Танцевальный рай» – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

Еще больше драйва! Еще больше позитива!

99 процентов лучших российских хитов всю ночь играли резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.

Внимание! Следующий «Танцевальный Рай» пройдет в пятницу, 9 ноября, в ночном клубе Hollywood!

Не пропусти – будь на месте!

Спишите! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в Piletilevi! Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee.