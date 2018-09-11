Галерея только для взрослых: белоснежный «Танцевальный Рай» завершился сексуальным шоу без белья

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В пятницу, 7 сентября, в ночном клубе Hollywood состоялась любимая многими вечеринка - «Танцевальный Рай special WHITE PARTY»!
Это была незабываемая ночь, полная ярких впечатлений и бурных эмоций!
Всю ночь в режиме нон-стоп гостей радовала специальная шоу-программа из России, невероятное лазерное шоу и спецэффекты.
Богемного шика добавила уникальная программа воздушных акробатов и сексуальных танцовщиц гоу-гоу из Санкт-Петербурга!
Один раз в год проходит «Танцевальный Pай special edition – WHITE PARTY» – это особое событие - настоящий белоснежный рай, где белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей создают особую атмосферу торжественности!
Весь этот развлекательный коктейль стал неотъемлемой составляющей незабываемого праздника.
«Танцевальный рай» – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!
Еще больше драйва! Еще больше позитива!
99 процентов лучших российских хитов всю ночь играли резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.
Внимание! Следующий «Танцевальный Рай» пройдет в пятницу, 9 ноября, в ночном клубе Hollywood!
Не пропусти – будь на месте!
Спишите! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в Piletilevi! Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee.
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