Фото: Анна Бузова перещеголяла знаменитую сестру, надев необычный купальник

Минувшим летом Ольга Бузова успела не раз отдохнуть на море и продемонстрировать поклонникам огромную коллекцию купальников. Мини-бикини и слитные модели, с подтяжками и шортами, с сеткой и цепями, с блеском и без украшений — брюнетка сменила за три жарких месяца несколько десятков моделей, пишет Teleprogramma .

Сейчас телеведущей не до пляжей — в разгаре премьеры, концерты, открытие нового ресторана. Так что за Ольгу отдыхает ее сестра Анна. Вместе с любимым мужчиной Бузова-младшая на несколько дней вырвалась в Турцию, чтобы погреться под солнцем, выспаться и отпраздновать день рождения избранника. Не обошлось без фотоотчета с морского побережья. Анна выбрала необычный купальник: модель черного цвета с глубоким вырезом на спине украшена «ангельскими крыльями» — такого необычного хода в исполнении ее сестры, Ольги Бузовой, поклонники еще не видели. Подписчики заинтересовались эффектным пляжным нарядом, а также не оставили Анну без комплиментов — в вопросах стройности девушка не уступает своей знаменитой сестре.