Варнава покорит высоту 200 метров в новом сезоне шоу Comedy Woman

ФОТО: ТНТ

За кулисами

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и то, как участницы Comedy Woman готовятся к своим выступлениям. В новом сезоне в шоу появится рубрика «Бэкстейдж», в которую войдут уникальные кадры из репетиционного зала проекта.

Х+CW

Под обаяние девушек из Comedy Woman попадают все: профессоры и рабочие, футболисты и шахматисты, бедные студенты и даже опальные олигархи. В одном из номеров роль миллионера, угодившего в тюрьму, сыграет резидент Comedy Club Гарик Харламов, на свидание к которому отправятся сразу три его пассии – Екатерина Варнава, Надежда Сысоева и Тамара Турава.

Опасные шутки

Кто сказал, что девушки – слабый пол, а шутить – это просто? Уже этой осенью Наталья Еприкян будет летать на хеликоптере, а Екатерина Варнава помоет окна одной из башен «Москва-Сити».

Раунд!

В новых выпусках участницы Comedy Woman будут снимать музыкальные клипы и зачитывать рэп на темы, которые волнуют любую женщину, а ещё выяснять отношения друг с другом, обсуждать последние новости и, конечно, смеяться над собой и мужчинами.

ФОТО: ТНТ

Новый сезон Comedy Woman