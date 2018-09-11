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  • Варнава покорит высоту 200 метров в новом сезоне шоу Comedy Woman

Варнава покорит высоту 200 метров в новом сезоне шоу Comedy Woman с 7 сентября в 20.00 на ТНТ

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ФОТО: ТНТ

На что способны те, кто умеет ходить на шпильках по скользкой брусчатке и различать 20 оттенков красного цвета, путает право и лево за рулём и заводит тараканов в голове, чтобы исчезли бабочки в животе? На создание самого лучшего юмористического шоу страны! А лучшего, потому что женского!

ФОТО: ТНТ

За кулисами

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и то, как участницы Comedy Woman готовятся к своим выступлениям. В новом сезоне в шоу появится рубрика «Бэкстейдж», в которую войдут уникальные кадры из репетиционного зала проекта.

Х+CW

Под обаяние девушек из Comedy Woman попадают все: профессоры и рабочие, футболисты и шахматисты, бедные студенты и даже опальные олигархи. В одном из номеров роль миллионера, угодившего в тюрьму, сыграет резидент Comedy Club Гарик Харламов, на свидание к которому отправятся сразу три его пассии – Екатерина Варнава, Надежда Сысоева и Тамара Турава.

Опасные шутки

Кто сказал, что девушки – слабый пол, а шутить – это просто? Уже этой осенью Наталья Еприкян будет летать на хеликоптере, а Екатерина Варнава помоет окна одной из башен «Москва-Сити».

Раунд!

В новых выпусках участницы Comedy Woman будут снимать музыкальные клипы и зачитывать рэп на темы, которые волнуют любую женщину, а ещё выяснять отношения друг с другом, обсуждать последние новости и, конечно, смеяться над собой и мужчинами.

ФОТО: ТНТ

Новый сезон Comedy Woman

С 7 сентября по пятницам в 20.00 на ТНТ

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