Варнава покорит высоту 200 метров в новом сезоне шоу Comedy Woman

На что способны те, кто умеет ходить на шпильках по скользкой брусчатке и различать 20 оттенков красного цвета, путает право и лево за рулём и заводит тараканов в голове, чтобы исчезли бабочки в животе? На создание самого лучшего юмористического шоу страны! А лучшего, потому что женского!
За кулисами
Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и то, как участницы Comedy Woman готовятся к своим выступлениям. В новом сезоне в шоу появится рубрика «Бэкстейдж», в которую войдут уникальные кадры из репетиционного зала проекта.
Х+CW
Под обаяние девушек из Comedy Woman попадают все: профессоры и рабочие, футболисты и шахматисты, бедные студенты и даже опальные олигархи. В одном из номеров роль миллионера, угодившего в тюрьму, сыграет резидент Comedy Club Гарик Харламов, на свидание к которому отправятся сразу три его пассии – Екатерина Варнава, Надежда Сысоева и Тамара Турава.
Опасные шутки
Кто сказал, что девушки – слабый пол, а шутить – это просто? Уже этой осенью Наталья Еприкян будет летать на хеликоптере, а Екатерина Варнава помоет окна одной из башен «Москва-Сити».
Раунд!
В новых выпусках участницы Comedy Woman будут снимать музыкальные клипы и зачитывать рэп на темы, которые волнуют любую женщину, а ещё выяснять отношения друг с другом, обсуждать последние новости и, конечно, смеяться над собой и мужчинами.
Новый сезон Comedy Woman
С 7 сентября по пятницам в 20.00 на ТНТ