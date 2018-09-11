Дмитрий Куклачев и его пушистые друзья в Эстонии

С 5 по 9 октября всех, кто любит веселье и смех, всех, кто любит кошек, ждут увлекательные представления в разных городах Эстонии!
С новой постановкой «Клоун и кошки» с гастролями к нам приезжает Театр Кошек Куклачева. Спектакль посвящен звездам мировой клоунады: Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и клоуну со сценическим псевдонимом Грок, чье настоящее имя Шарль Адриен Веттах.
Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев воплотил в жизнь свою давнюю мечту и поставил спектакль, посвященный кумирам своей юности.
Спектакль «Клоун и кошки» - это не просто клоунада, это высочайшее мастерство артиста воздействовать на публику. У Дмитрия Куклачева всегда аншлаги, дети смеются и веселятся… почему? Да потому что сам клоун превращается в большого ребенка , искрометно меняет образы, декорации, свет! Это все завораживает так, что глаз не отвести.
А пушистые друзья? Да, именно друзья, потому что у Куклачева нет сложных трюков, его кошки делают все то, что и в обычной жизни у каждого дома, только здесь это происходит на сцене.
05.10 - Нарва
06.10 - Таллинн
07.10 - Йыхви
09.10 - Тарту
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