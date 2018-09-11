Какой пресс! 46-летняя Дженнифер Гарнер похвасталась подтянутой фигурой в коротком топе

Актриса Дженнифер Гарнер показала, как готовилась к съемкам в боевике.
Кому-кому, а актрисе Дженнифер Гарнер расставание с супругом Беном Аффлеком явно пошло на пользу! После того, как несколько недель назад знаменитость получила долгожданную звезду на Аллее славы в Голливуде, актриса представила новый боевик "Багровая мята, в котором исполнила главную роль. Правда, анонсировала картину Дженнифер забавным роликом.
На видео 46-летняя Гарнер появилась в боксерских шортах и коротком топе, который подчеркнул стальной пресс и бицепсы актрисы. Подписчики были поражены фигурой знаменитости и засыпали ее восхищенными комментариями.
Наконец-то! Если вы хотите провести вечер весело, я советую сходить в ваш местный кинотеатр, чтобы увидеть фильм "Багровая мята". Погрузитесь в захватывающий и пугающий мир. Надеюсь, картина вам понравится!, - подписала видео актриса.