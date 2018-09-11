Какой пресс! 46-летняя Дженнифер Гарнер похвасталась подтянутой фигурой в коротком топе

Кому-кому, а актрисе Дженнифер Гарнер расставание с супругом Беном Аффлеком явно пошло на пользу! После того, как несколько недель назад знаменитость получила долгожданную звезду на Аллее славы в Голливуде, актриса представила новый боевик "Багровая мята, в котором исполнила главную роль. Правда, анонсировала картину Дженнифер забавным роликом.