Леди Гага обнажилась для Vogue: очень нежный образ

Певица и актриса Леди Гага, пришедшая на красную дорожку кинофестиваля в Торонто в очень красивом ретро-образе, появится на обложке.

ФОТО: Instagram / Instagram

Фотосессия, которую можно будет увидеть уже в октябре на страницах американского модного глянца, посвящена выходу художественного фильма под названием "Звезда родилась", главная роль в котором и досталась Леди Гаге. Ее напарником по картине стал голливудский актер Брэдли Купер.

Для съемок звезда примерила одежду из новых коллекций брендов Givenchy, Chanel, Oscar de la Renta и Wolford, среди которой были всевозможные платья, джинсы и блузки. Примечательно, что съемки проходили в особняке самой Леди Гаги, расположенном в Малибу.