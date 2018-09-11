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Леди Гага обнажилась для Vogue: очень нежный образ

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Lady Gaga

ФОТО: Instagram / Instagram

Эпатажная Леди Гага снялась для Vogue в смелых образах, пишет Lifestyle.

Певица и актриса Леди Гага, пришедшая на красную дорожку кинофестиваля в Торонто в очень красивом ретро-образе, появится на обложке.

ФОТО: Instagram / Instagram

Фотосессия, которую можно будет увидеть уже в октябре на страницах американского модного глянца, посвящена выходу художественного фильма под названием "Звезда родилась", главная роль в котором и досталась Леди Гаге. Ее напарником по картине стал голливудский актер Брэдли Купер.

Для съемок звезда примерила одежду из новых коллекций брендов Givenchy, Chanel, Oscar de la Renta и Wolford, среди которой были всевозможные платья, джинсы и блузки. Примечательно, что съемки проходили в особняке самой Леди Гаги, расположенном в Малибу.

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