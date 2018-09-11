Три вещи, которые обязательно должны быть в доме у разных знаков Зодиака

Дева

В доме Девы вы не увидите дорогих антикварных вещей, а также вычурной мебели, так как этот Знак Зодиака очень практичен. Но есть предметы, без которых Девы не представляют свой дом: это швабра, щетки для обуви и одежды и комнатные растения. Представители этого Знака очень заботятся о чистоте и атмосфере своего дома, поэтому они стараются создать порядок и уют, в чем им помогают предметы для уборки квартиры и растения. Проводить генеральную уборку Девы могут хоть каждый день, поэтому они вряд ли выберут для этих целей обычный веник, а скорее отдадут предпочтение самой лучше швабре, которая прослужит очень долго. Кроме того, ни одна Дева никогда не выйдет из дома в неопрятной одежде или грязной обуви, поэтому щетка у них всегда хранится прямо у входа.

Весы

Представители этого Знака всегда стремятся создать комфортную атмосферу, которая будет располагать к отдыху. Поэтому они стараются избегать ярких цветов. Особое внимание они удаляют спальне, где обязательно должно быть светлое покрывало, пара настольных светильников и живые растения. Кроме того, Весы не приемлют, когда в спальной комнате слишком много посторонних вещей и мебели, что, по их мнению, не совсем благоприятно для хорошего сна.

Скорпион

Если большинство Знаков Зодиака предпочитают простоту, то Скорпионы презирают это качество. Они ценят роскошь и оригинальность, поэтому к обустройству жилища они подходят ответственно и совершенно не жалеют денег на создание интерьера. Дорогая ваза, редкая картина и любая неординарная вещь наподобие медвежьей шкуры или даже домашних качелей — вещи, которые обязательно должны украшать жилище Скорпиона. Если есть возможность обустроить винный погреб, установить камин или приобрести дорогую люстру, Скорпион обязательно это сделает. В доме, где присутствуют элементы шика, Скорпионы смогут почувствовать себя комфортно.

Стрелец

Стрельцы — любители путешествий. Отправляясь в другую страну, представители этого Знака никогда не покинут ее без памятного сувенира, так как в их доме всегда должны быть вещи, напоминающие им о незабываемом времени, проведенном в совершенно незнакомом месте. Однако не у всех Стрельцов есть возможность и средства на такого рода отдых. В этом случае астрологи советуют украсить квартиру вещами, которые будут напоминать о культуре других стран: персидский ковер, африканская статуэтка, горный хрусталь. Самое главное — не перебарщивать с украшениями интерьера. В квартире Стрельца всегда должно быть много места, где поместится большая компания, а лишние вещи лишь будут создавать неудобства.

Козерог

Обычно Козероги посвящают большую часть времени работе, но как только у них появляется свободная минута, они обязательно потратят ее на хобби, в котором, по мнению астрологов, они могут проявить себя как никто другой. Для многих представителей этого Знака самым важным увлечением является готовка, так как, несмотря на занятость, они всегда готовы побаловать себя и своих близким вкусными и необычными блюдами. На кухне Козероги не смогут обойтись без скатерти, дорогих столовых приборов и оригинальной посуды. Козерогам по нраву процесс приготовления блюд, но немаловажно и впечатление гостей. Поэтому даже столовые принадлежности должны полностью соответствовать вкусам как самих Козерогов, так и их близких.

Водолей

Водолеи не любят сидеть на месте и всегда стараются проводить время с пользой даже дома. Например, что-нибудь изобретать, чинить или даже проявлять себя творчески. Для начала Водолею нужно понять, кто он — мастер или творец. Для этого ему понадобятся инструменты, конструктор и набор для рисования. Также представители этого Знака не смогут обойтись без новейшей техники и гаджетов последней модели, так как следить за новинками и проверять их качество — одно из главных увлечений Водолеев.

Рыбы