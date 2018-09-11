Эксклюзив! Красавица Ирина Безрукова эту ночь в Талллине запомнит надолго

По словам Безруковой, у нее выдалось сейчас несколько свободных дней, поэтому она приехала в Таллинн, чтобы встретиться с друзьями. После этого актриса «расписана, как электричка».

Актриса рассказала о том, почему нужно сниматься в разных фильмах - комедиях, гламурных и более серьезных картинах. Речь зашла и о съемках Безруковой в клипе Стаха Михайлова, о ее дружбе с известным эстонским актером Александром Ивашкевичем и о запоминающейся ночной экскурсии в Русском театре.

Беседа получилась настолько увлекательной, что никто не заметил, как пролетели эти двадцать минут эфира.

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