Какие болезни боятся красного вина

Ученые-медики продолжают открывать всё новые и новые чудодейственные свойства ресвератрола – химического вещества, которое содержится в кожуре винограда и в красном вине и которое уже продемонстрировало людям свою пользу в деле борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом, пишет Mport.ua.

Исследователи из американского Университета Миссури на это раз провели эксперименты, которые обнаружили еще одно ценное свойство ресвератрола. Оказывается, это вещество способно увеличить восприимчивость клеток опухоли простаты к лучевой терапии. Таким образом, появляется шанс разработать методологию полного выздоровления от всех видов рака предстательной железы.

Дело в том, что в клетках опухоли содержатся два белка – перфорин и гранзим В, которые стремятся защитить организм человека, убивая пораженные недугом клетки. Однако при низкой концентрации данного целительного "тандема" белки не могут справиться с болезнью. Помочь им в этом может ресвератрол.

Во время экспериментов ученые вводили это вещество в клетки опухоли, одновременно подвергая их лучевой терапии. При этом «агрессивность» белков значительно возрастала. В частности, было установлено, что при таких условиях погибало до 97% раковых клеток. При этом были уничтожены все опухолевые клетки предстательной железы.